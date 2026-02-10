RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Crisis en el parlamento

Congreso: Fuerte cruce de palabras entre Segundo Montalvo y Rospigliosi

El presidente del Congreso y un legislador de Perú Libre protagonizaron un enfrentamiento por la convocatoria a un pleno extraordinario para debatir la salida del mandatario.

Enfrentamiento se habría dado con la intención de acelarar Junta de Portavoces
10/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/02/2026

 El Palacio Legislativo fue escenario de un nuevo choque político. Este último martes, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y el congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, sostuvieron un áspero intercambio por la posibilidad de convocar a una sesión plenaria extraordinaria para debatir la moción de vacancia contra el presidente José Jerí.

La tensión comenzó cuando Montalvo solicitó que se entregue un acta virtual para reunir de inmediato a la Junta de Portavoces y así avanzar con el pedido de su bancada. Sin embargo, Rospigliosi fue claro al señalar que no se realizarán reuniones hasta el inicio de la próxima legislatura, programado para el 1 de marzo.

Ante esa negativa, el parlamentario de izquierda lanzó duras críticas y acusó al titular fujimorista de "respaldar la corrupción" y de no actuar con la firmeza necesaria frente a la actual situación política. El intercambio subió de tono y dejó en evidencia las diferencias entre ambas posiciones. 

Oficio de la Junta de Portavoces

La solicitud de Perú Libre fue formalizada mediante el oficio N.º 556-2026/CR-GPPL-V. La Moción de Orden del Día N.º 21270 plantea la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y se apoya en tres cuestionamientos principales.

El primero se refiere al Decreto de Urgencia 010-2025, que aprobó una reorganización patrimonial de Petroperú S.A. el último día del año pasado. El segundo punto menciona una reunión no registrada entre el jefe de Estado y el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante de San Borja, pocos días antes de Navidad. Finalmente, se cuestiona la falta de medidas efectivas para enfrentar la inseguridad ciudadana, especialmente en el sector transporte.

Frente a los reclamos, Rospigliosi respondió apoyándose en el Reglamento del Congreso. Recordó que la Junta de Portavoces no puede convocar por sí sola a un pleno durante el receso parlamentario. Según explicó, existen tres vías para una sesión extraordinaria: un decreto supremo del presidente de la República, la solicitud escrita de al menos 78 congresistas o la activación automática en casos como la investidura de un nuevo gabinete.

Mientras el congresista de izquierda busca el respaldo de otras bancadas, la Mesa Directiva mantiene su postura de respetar el procedimiento.

El episodio refleja la fuerte división dentro del Parlamento. Más allá del debate legal, el conflicto muestra un Congreso fragmentado y polarizado, ante una oposición que enfrenta el reto de reunir apoyos en un escenario político marcado por la desconfianza y la tensión constante.

