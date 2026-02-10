Alfredo Azurín propone dividir la PNP en dos cuerpos para combatir la corrupción: "La recurrencia de delitos es grave"

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el candidato a la Cámara de Diputados por Somos Perú, Alfredo Azurín, resaltó el grave problema de corrupción y falta de liderazgo en el interior de la Policía Nacional, para lo que propuso la creación de dos cuerpos policiales con el fin de reorganizarla.

Explica posible ciclo de corrupción en el interior de la PNP

Azurín, quien también es congresista, plantea una reorganización de la PNP que la dividiría en dos, tomando en cuenta que los efectivos "han perdido la capacidad para investigar": una de investigación criminal y otra de la Guardia Nacional.

"La policía nos está recuperando de eso, de hace 25 o 30 años que nos habían cortado los brazos. Yo confío mucho en el ministro del Interior, tiene el camino muy duro. Cuanto antes, debe ser enérgico y hacerse un filtro", sostuvo el aun legislador.

El político consideró que existe una "falta de liderazgo y de control sobre algunas unidades de la policía", por lo que propuso que se ejerza mayor control y supervisión de las comisarías y divisiones policiales.

"Lo que tenemos ahora es la recurrencia de delitos de policías es gravísimo. Yo no estoy en contra de la policía, yo quiero que mejore, pero estamos verdaderamente involucrados", indicó.

El policía en retiro subrayó que, cuando visitaba las comisarías, pudo constatar que no existía ni un control ni un "mapeo de todo el personal" policial.

En ese sentido, reveló una preocupante situación que resulta recurrente en el día a día dentro de las divisiones policiales, dando una posible explicación a un círculo vicioso de la corrupción en la PNP como institución.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el congresista de Somos Perú, Alfredo Azurín, habló sobre el problema que representa la corrupción dentro de la Policía Nacional. Indicó que es necesario que haya influencia del ministro del Interior y el comandante... pic.twitter.com/3dILRc2TeI — Exitosa Noticias (@exitosape) February 11, 2026

"Un policía puede cometer un acto ilícito, es denunciado, tiene un proceso, lo cambian de unidad, de ahí nuevamente lo cambian de unidad, se pierde el seguimiento de este individuo, y comete nuevamente el delito en otra unidad", remarcó.

Ante ello, reiteró que se necesita mayor control y compromiso real de parte de la DIVPOL, comisarios, comandantes o altos mandos policiales, como los generales.

Altos mandos policiales se reúnen con gremios de transporte público

Frente a los últimos ataques extorsivos a dos empresas de transporte público, este lunes, representantes de este sector, junto a las máximas autoridades del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, sostuvieron una reunión de trabajo para escuchar sus demandas y articular estrategias en la lucha contra las extorsiones.

Durante su exposición, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, ratificó el compromiso de su gestión de seguir optimizando las acciones empeladas por la PNP para enfrentar de forma más eficaz a las organizaciones criminales, garantizando la seguridad de los conductores y los usuarios del servicio de transporte.