Sedapal confirma CORTE de AGUA el 12 de febrero en Lima: ¿Tu distrito se verá afectado?

¡A llenar los baldes desde ya! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que tiene cortes programados para este jueves 12 de febrero en algunos distritos de Lima Metropolitana. Conoce si tu zona se verá afectada.

Motivo del corte de agua el jueves

Con el objetivo de garantizar la calidad del recurso hídrico, optimizar la infraestructura existente y fortalecer el medio de abastecimiento, la empresa estatal Sedapal reportó que ejecutará trabajos de mantenimiento este jueves, por lo cual, exhorta a sus usuarios a tomar medidas preventivas.

¿Qué distritos se verán afectados?

Motivo: Baja presión de agua.

Áreas afectadas : La Molina (todo el distrito). Santa Anita: área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas. Ate: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres.

77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172 (Santa Anita) y 21, 22, 23, 24, 179, 180 y 181 (Ate). Hora del corte: Desde las 10:30 a.m. a 4:30 p.m.

Asimismo, se reportó que el corte de agua será en San Borja San Luis/San Borja: área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis. Chorrillos: área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97. Surco: área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas, límite Cerro Camacho, límite Limas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur. Desde las 10:30 a.m. a 4:30 p.m.

En San Juan de Lurigancho

Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I y II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

Corte de agua en Lima Cercado

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Áreas afectadas: Cercado, Urb. Santa Beatriz. Cuadrante: Av. 9 de Diciembre (Paseo Colón), Av. Paseo de la República, Jr. Madre de Dios, Av. Arequipa, Av. Inca Garcilaso de la Vega (Wilson).

de tubería. Sector 35.

En Villa María del Triunfo

Áreas afectadas: A.H. Fernando Belaúnde Terry- San Gabriel Alto Lomas Villa María del Triunfo, Paraíso Alto. Habilitaciones del sector 308 sub-sector 308-05/RRP-5 Candelaria I. Cuadrante: Calle S/N, pasaje Cusco, Prol. José C. Mariátegui, Av. Cerro Verde. A.H. Fernando Belaúnde Terry-San Gabriel Alto Lomas Villa María del Triunfo. Habilitaciones: Nuevo Horizonte Belaúnde Terry Zona San Gabriel, Criadores de Porcinos, Cerro Verde, Señor Ascensión de Cachuy y Antillas zona José C. Mariátegui.

Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Motivo de suspensión: Ejecución de empalme.

Ejecución de empalme. Sector 308.

Interrupción del servicio en Comas

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Villa Collique, A.H. Quinta Zona de Collique Julio, A.H. Collique.

A.H. Villa Collique, A.H. Quinta Zona de Collique Julio, A.H. Collique. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 349.

En resumen, hasta el cierre de esta nota, Sedapal a través de su portal oficial reveló que ejecutará este jueves 12 de febrero corte del servicio de agua potable en al menos ocho distritos de Lima.