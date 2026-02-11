Ex chica reality sorprende al anunciar que le propusieron matrimonio: "Me pidió la mano en..."

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exchica reality Macarena Gastaldo sorprendió al anunciar que su novio Ángel Sánchez le pidió matrimonio de manera inesperada, entregándole un lujoso anillo con diamante. La noticia emocionó a sus seguidores, quienes celebraron que la pareja siga consolidando su relación tras casi tres años juntos.

Macarena Gastaldo anuncia compromiso

Macarena Gastaldo recordó con alegría cómo se dio este momento tan especial. "Me sorprendió en el aeropuerto, me dijo que cierre los ojos, empezó a decirme cosas muy lindas, que quería que tengamos toda una vida juntos y si me quería casar con él", contó en entrevista con Trome.

La exchica reality reveló que la propuesta no fue algo planeado por presión ni por bromas, sino un gesto espontáneo de amor de Ángel Sánchez, que sorprendió a todos. "Nunca fue por presión. Fue algo que le nació a él", aseguró Macarena Gastaldo.

Aunque aún no tienen fecha exacta para el matrimonio, Macarena confirmó que la celebración se realizará en Argentina. "Lo que sí sabemos es que será en Argentina, planificar una boda toma su tiempo y hay que disfrutar el proceso de novios", explicó, mostrando que la pareja quiere vivir cada etapa con calma.

Además, la exchica reality confesó lo feliz que se siente con su relación. "No puedo estar más feliz por estar con una persona que me respeta y ama tal como soy. El matrimonio es bonito, pero no es mi sueño. Mi sueño siempre fue encontrar un hombre como él y con sus cualidades", señaló.

Otro detalle que llamó la atención de sus seguidores fue la seguridad con el anillo. Macarena Gastaldo confirmó que comprará un anillo de imitación para poder usarlo sin preocupaciones fuera de casa. "Tengo que comprarme uno de imitación porque andar con tremendo anillo por la calle es inseguro", dijo.

Macarena Gastaldo feliz con su relación

En mayo de 2025, Macarena Gastaldo reveló que ya llevaba dos años de relación con Ángel Sánchez y que se sentía muy feliz a su lado. "Estoy superfeliz y contenta con mi novio. Ya tenemos dos años juntos, estamos viviendo lindos momentos", expresó.

Además, la modelo afirmó que esta es su relación más duradera y que desea pasar el resto de su vida con él: "Sí, la verdad es que aquí me quiero quedar y no pienso buscar a nadie más".

Así, la exchica reality Macarena Gastaldo vivió un momento inolvidable al recibir la propuesta de matrimonio de su novio Ángel Sánchez, quien le entregó un lujoso anillo con diamante.