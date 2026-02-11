11/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La criminalidad continúa dejando víctimas, esta vez un hombre fue asesinado de tres disparos en la avenida Aviación cruce con el jirón Hipólito Unanue, en La Victoria. Además, un comerciante resultó herido en la balacera.

Ataque a primera hora de la mañana

Se trata de Hernán Matamoros Crispín, quien resultó herido en la balacera y se dedica a vender café en un puesto con su esposa.

Según el parte policial al que accedió Exitosa, los vecinos reportaron que el hecho criminal se registró entre las 5:00 a. m. y las 6 a. m. Por lo que a su llegada, los efectivos procedieron a cercar la escena para facilitar la labor de los peritos de criminalística.

Los familiares de la víctima mortal llegaron hasta los exteriores de la estación Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima para reconocer al hombre, quien se dedicaría a la venta de audífono y cargadores de manera ambulatoria. El vendedor habría fallecido tras recibir tres disparos.

"Yo lo conozco años, ha sido una amistad que he tenido y verdaderamente me siento triste porque es de Huánuco, de la tierra de mi papá. Como cualquier hijo él trabaja por su mamá", contó un amigo del fallecido.

Por su parte, la pareja del herido detalló el estado de salud del comerciante e informó la situación de inseguridad a la que se ven expuestos y de la que son testigos a diario en el lugar.

"Está siendo programado para una cirugía para retirar la bala incrustada en el brazo. Nosotros trabajamos todos días desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Tanto mi persona, como todos los comerciantes que estamos acá a todas horas, sufrimos y vemos a diario robos, asaltos, peleas, matanzas", reveló.

Debido a ello, la cuadra 4 de la avenida Aviación fue cerrada, en dirección a la avenida Arriola, para el tránsito vehicular para el desarrollo de las diligencias, así como la entrada principal de la estación Gamarra.

Atacan tienda de Gamarra

El último sábado 7 de febrero se registró un atentado contra una tienda dedicada ala venta de prendas femeninas en el Emporio Comercial de Gamarra, exactamente frente al centro comercial Cánepa, en La Victoria.

El hecho se habría registrado alrededor de las 5:30 a. m., por lo que no había presencia de trabajadores que pudieran resultar heridos y solo hubieron daños materiales. En diálogo con Canal N, un trabajador del establecimiento, identificado como Rafael Barbarán Muñoz, los disparos se registraron contra una luna de exhibición, por lo que terminó destruida.

Es en este contexto que este miércoles 11 de febrero se registró una nueva balacera en La Victoria, a la altura de la estación Gamarra del Metro de Lima, en la que falleció una persona y otra quedó herida.