Tiroteo en escuela deja al menos 10 fallecidos y más de 20 heridos: Autoridades investigan el incidente

El caos se desató en una escuela secundaria. De acuerdo a los últimos reportes, al menos 10 fallecidos y más de 20 heridos dejó el tiroteo registrado en Tumbler Ridge. Las autoridades investigan el incidente que causó gran conmoción internacional.

De acuerdo a los primeros reportes de medios internacionales como CNN, el último martes 10 de febrero se reportó una tragedia. Pues bien, un tiroteo escolar calificado como "el más mortífero en décadas" se registró en Canadá, precisamente en la escuela secundaria Tumbler Ridge, en el norest de Columbia Británica.

La institución educativa albergaba a 160 estudiantes (normalmente de 12 a 18 años) cuando de pronto alrededor de la 1:30 p.m. comenzaron a sonar las alarmas, anunciando el confinamiento y ordenando el cierre de las puertas de las aulas. ¿El motivo? Se reportaban disparos que generaron gran preocupación en el plantel de la escuela.

La Real Policía Montada de Canadá informó que 25 personas resultaron heridas, incluidas dos con lesiones que ponen en peligro su vida, después del tiroteo en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge. Asimismo, reportaron que el incidente dejó también al menos 10 fallecidos; seis de las víctimas fueron encontradas sin vida en el interior del centro educativo, otra falleció camino al hospital y otra dos fueron halladas en una vivienda, que la policía cree que está relacionada con la balacera.

"Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas. También fue hallada muerta una persona que se cree que es el autor del tiroteo, con lo que parece ser una lesión autoinfligida", señaló la Policía Montada.

Tragedia en Canadá bajo investigación

Seguidamente la policía canadiense anunció que todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el centro fueron evacuados de forma segura. El primer ministro de la provincia canadiense Columbia Británica, David Eby, describió el ataque ocurrido como una "tragedia inimaginable", expresando su profundo pesar por las vidas perdidas.

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró estar "devastado" y extendió sus condolencias a las familias y amistades de las víctimas. En ese marco, anunció que se realizarán las investigaciones respectivas para esclarecer el móvil del ataque que habría sido perpetrado por una mujer vestida con un vestido y de cabello castaño, que según el periódico canadiense "Western Standard", fue identificada como Jesse Strang.

Testimonio de estudiante en tiroteo

El caso conmocionó a la ciudad y a todo Canadá, donde los tiroteos son muy poco comunes , a diferencia de su vecino Estados Unidos. En una entrevista con la emisora de radio canadiense CBC, Darian Quist, estudiante de último año, relató que acababa de entrar a su aula cuando sonó la alarma. Después de un tiempo, él y sus colegas se dieron cuenta de que algo andaba mal y comenzaron a ver imágenes de la escuela en sus teléfonos celulares.

"Tomamos mesas y bloqueamos las puertas" durante más de dos horas, dijo, hasta que llegó la policía y los sacó de la escuela.

Es así como se reportó que un tiroteo en Canadá dejó el martes a diez personas fallecidas, siete de ellas abatidas en una escuela secundaria, dos en una vivienda cercana y otra víctima sería el sospechoso que abrió fuego, informó la policía federal.