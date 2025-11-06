Fórmula presidencial de Elecciones 2026: "Puede continuar con un solo candidato a la vicepresidencia", afirma JNE

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el integrante del Pleno del JNE, Willy Ramírez, se refirió a las Elecciones 2026 y aseguró que una fórmula presidencial puede continuar con un solo candidato a la vicepresidencia.

Un inhabilitado no puede participar en proceso electoral

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Ramírez fue cuestionado por el caso Martín Vizcarra, quien se encuentra inhabilitado de ejercer función pública pero, pese a ello, planea postular como vicepresidente en la lista de Perú Primero. Aunque no quiso referirse al caso en concreto, detalló que un inhabilitado no puede participar del proceso electoral.

"Una persona inhabilitada no puede participar en ningún proceso como elector y si además ha sido retirado de su partido o de su organización política ¿Cómo puede ser candidato en una fórmula? Si el requisito es que sea afiliado", sostuvo.

Pero resaltó que en el caso que se produzca la baja de un candidato a la vicepresidencia, la fórmula podrá continuar sin ningún problema y con un solo vicepresidente.

"Pero recordemos que en el caso de que se produzca la baja de un candidato a la vicepresidencia la fórmula puede continuar con un solo candidato a la vicepresidencia, como fue en el 2021 con la fórmula Perú Libre y en el 2016 con Fuerza Popular (...) Entonces si hay la posibilidad de que se continúe con un solo vicepresidente. Ahora, si se produce la baja de los dos candidatos a la vicepresidencia, la fórmula ya no va", aseguró.

Caso Unidad Popular

Ramírez se refirió sobre la controversia que gira sobre la solicitud de inscripción del partido político Unidad Popular, el cual es liderado por el expresidente del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez Tineo.

El miembro del Pleno del JNE sostuvo que seguirán haciendo respetar sus competencias, pese a las versiones del citado partido político que acusan de vulnerar sus derechos, y mientras el TC "resuelve el tema de fondo," a través de la demanda competencial presentada en septiembre del presente.

"Hemos sido denunciados, hemos sido multados, etc., por el simple hecho de cumplir con la Constitución y con la ley. Bueno, que nos sigan multando, que nos sigan denunciando, no hay ningún problema, porque lo que defendemos es el fuero electoral", enfatizó.

