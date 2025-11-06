Caso Unidad Popular: "Hemos sido denunciados por cumplir con la Constitución", asegura integrante del Pleno del JNE

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Willy Ramírez Chávarry, se refirió sobre la controversia que gira sobre la solicitud de inscripción del partido político Unidad Popular, el cual es liderado por el expresidente del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez Tineo.

Como se recuerda, este proceso tuvo su último capitulo a finales de octubre, cuando el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la medida cautelar presentada por el órgano electoral, el cual suspende los efectos de las resoluciones emitidas por el PJ, más precisamente, el que ordenaba el reconocimiento de la agrupación política en el Registro del Organizaciones Política (ROP).

Acusa denuncias por defender sus competencias

En entrevista con Exitosa, el letrado recordó que esta "batalla legal" con el mencionado partido político les ha traído denuncias y multas, como, por ejemplo, la impuesta en agosto último por el Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Cabe señalar que, la sanción fue para para todo el Pleno del JNE y también a Felipe Andrés Paredes San Román, director nacional de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas por un equivalente a 5 Unidades de Referencia Procesal-URP, en el contexto de "haberse negado" a la inscripción de Unidad Popular.

En ese sentido, Ramírez Chávarry sostuvo que seguirán haciendo respetar sus competencias, pese a las versiones del citado partido político que acusan de vulnerar sus derechos, y mientras el TC "resuelve el tema de fondo," a través de la demanda competencial presentada en septiembre del presente.

"Como estamos en pleno proceso, lo que ha adelantado el TC es una medida cautelar para que se suspenda este tema mientras se resuelve el expediente principal y ahí ha caído en desacato la Sala Superior Constitucional y dice: 'no'. Y, hemos sido denunciados, hemos sido multados, etc., por el simple hecho de cumplir con la Constitución y con la ley. Bueno, que nos sigan multando, que nos sigan denunciando, no hay ningún problema, porque lo que defendemos es el fuero electoral", enfatizó.

Inicio de la controversia

A inicios de agosto, el Jurado Nacional de Elecciones declaró como "inejecutable" la sentencia del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que disponía la inscripción retroactiva del partido político "Unidad Popular".

A través de un comunicado, el JNE recordó que, conforme al artículo 181 de la Constitución Política del Perú, sus resoluciones en materia electoral son "en instancia final, definitiva y no son revisables".

En ese contexto, recuerda que el plazo para la inscripción de partidos políticos caducó el pasado 12 de abril y que, acatar la sentencia alteraría el cronograma electoral, puesto que, se estarían vulnerando los principios de preclusión y seguridad jurídica. Puntualiza, además, que las medidas judiciales se cumplen siempre y cuando no comprometan el citado cronograma.

Asimismo, cuestiona los contenidos de la sentencia judicial y su resolución de ejecución inmediata, ya que, en la primera le ordena una inscripción provisional y en la segunda una definitiva y retroactiva, agravándose así el cronograma electoral en curso, menciona el JNE.

Frente a esta situación, el órgano electoral declaró inadmisible dicha sentencia porque "afecta directamente la estructura del cronograma electoral", además, "por generar un trato desigual respecto de las demás organizaciones políticas" y por "vulnerar los principios fundamentales de preclusión, igualdad ante la ley y seguridad política electoral".