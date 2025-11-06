Cavero rechaza censura de Rospigliosi por uso de cámara en mitin de Fuerza Popular: "Es desproporcional"

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Alejandro Cavero, rechazó que se busque responsabilizar al presidente del Parlamento encargado Fernando Rospigliosi por lo sucedido con una cámara del Congreso usada en mitin de Fuerza Popular, en Trujillo, por lo que no acepta la moción de censura en su contra.

Habrá un impacto electoral

En entrevista para Canal N, el legislador de Avanza País, consideró que a raíz de esta polémica habrán diferentes tipos de consecuencias para Fuerza Popular. En cuando al Jurado Nacional de Elecciones, mencionó que podría tener consecuencias electorales en el partido y hasta en la candidatura de Rospigliosi, otro tipo de responsabilidad será la penal y otra la política.

"El presidente del Congreso no puede tener una responsabilidad sobre necesariamente todos los actos de un trabajador, sino no existiría un código de ética para que el funcionario del Congreso respete las normas y los reglamentos que establece el buen y adecuado uso de los bienes del Estado", mencionó.

Respecto a las responsabilidades políticas de los sucedido, sostuvo que censurar a Rospigliosi es totalmente desproporcionado, pues no debe responder solo él por lo sucedido.

"Hacer al presidente del Congreso responsable político y censurarlo de la Mesa Directiva o de la presidencia encargada del Congreso por este asunto, me parece a mi desproporcionado. Eso no quiere decir que, quizá no haya responsabilidad en su oficina, en su equipo, etc. No hay hasta ahora ninguna evidencia que indique que él dio una orden específica, no existe eso", expresó.

Además, recordó que Rospigliosi fue el primer congresista en solicitar una investigación al respecto, lo que según el legislador, demuestra su voluntad de transparencia.

En #CuentasClaras, el legislador Alejandro Cavero sostuvo que le parece desproporcionado hacer responsable político y censurar al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, por el caso de la cámara usada en mitin de Keiko Fujimori ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/kbfIWKD5E6 — Canal N (@canalN_) November 6, 2025

JEE atribuye responsabilidad funcional

El Jurado Electoral Especial de Pacasmayo emitió un informe donde se atribuye responsabilidad funcional a Rospigliosi por no cautelar el uso correcto de los equipos institucionales. Este documento también menciona como responsable directo al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, señalando que el servidor involucrado, habría incurrido en el presunto delito de peculado de uso.

Sumado a ello, la parlamentaria Ruth Luque presentó una moción de censura en su contra alegando que no asumió responsabilidad política frente a lo sucedido. El documento invoca al artículo 68 del Reglamento del Congreso, que obliga a las autoridades a garantizar la neutralidad electoral.

Es por ello que, el congresista Alejandro Cavero rechazó este pedido y sostiene que es desproporcional, tomando en cuenta que Rospigliosi fue el primero en solicitar una investigación.