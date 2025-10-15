Francis Allison sobre marcha del 15 de octubre: "Háganlo de manera pacífica y no permitan que nadie la manche"

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, envió un mensaje a aquellos ciudadanos que planean participar de la marcha convocada para este 15 de octubre. Les pidió hacerlo pacíficamente y protegerse de infiltrados.

Manifestantes eran enemigos de Boluarte

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Allison exhortó a los manifestantes a marchar sin generar destrozos, ni agredir policías para que no se deslegitimen sus pedidos.

"Es su derecho, pero si le pido a los que marchan hoy que lo hagan de manera pacífica, no permitan que nadie pueda tachar su protesta legítima por favor. Y eso se logra justamente, sin romper cosas, sin golpear a nadie, menos a los policías por favor. Marchen todas las veces que quieran, es un derecho ciudadano el reclamo, la gente tiene que expresarse", declaró.

Además, consideró que el Gobierno de la expresidenta Dina Boluarte se caracterizó por tratar a todo aquel que salía a las calles a manifestarse como su enemigo.

"No es así, por favor, cada ves que han ido los transportistas a hablar con la presidenta o hacían un paro, qué decía ella de ellos: Que era traidores a la patria, antipatriotas. Ósea, en vez de apoyarlos y protegerlos, que es su obligación, los atacaban", indicó.

Vio positiva la designación del ministro del Interior

Francis Allison aprovechó para saludar la designación del nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, e indicó que merece todo el apoyo de la ciudadanía, ya que va en la línea de lo que se necesita.

"La designación del nuevo ministro del Interior, es correcta, este General en situación de retiro merece todo el apoyo de la ciudadanía y efectivamente va en la línea de lo que necesitamos. No viene de inteligencia, pero viene de investigación criminal que son ramas hermanas en la policía", aseguró.

Resaltó que este es un primer paso, pero se deben tomar más medidas y dotar de logística al ministerio para lograr luchar contra la criminalidad. Además, expresó la importancia de que se de el debido presupuesto a la PNP y criticó que la institución esté tan abandonada.

En ese contexto el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, exhortó a los manifestantes a que protesten de forma pacífica para no deslegitimar sus exigencias.