Freddy Solano renuncia al cargo de ministro de Trabajo en medio de cuestionamientos por presunta documentación falsa

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ahora exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano, presentó este miércoles su renuncia irrevocable al cargo en medio de los cuestionamientos surgidos en los últimos días.

La decisión fue comunicada a través de un documento dirigida al presidente José María Balcázar, difundida mediante un mensaje en su cuenta oficial de X, donde explicó las razones que motivaron su salida del Gabinete.

En su publicación, Solano sostuvo que la decisión responde al interés nacional y no implica una admisión de responsabilidad. "He tomado la decisión de presentar mi renuncia al cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, convencido de que el interés del país y la fortaleza de nuestras instituciones deben estar siempre por encima de cualquier circunstancia personal", escribió.

Asimismo, añadió que su salida no representa un cambio en sus convicciones. "Esta decisión no representa un paso atrás ni una renuncia a mis principios. Me retiro del cargo con la conciencia tranquila, la frente en alto y la satisfacción de haber actuado siempre con honestidad, responsabilidad y absoluto respeto por la ley. Confío plenamente en que la verdad será esclarecida en el marco del debido proceso", señaló.

He tomado la decisión de presentar mi renuncia al cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, convencido de que el interés del país y la fortaleza de nuestras instituciones deben estar siempre por encima de cualquier circunstancia personal.



Esta decisión no representa... pic.twitter.com/blaBF15I6t — Freddy Solano (@freddysolanog) July 9, 2026

Renuncia para preservar la estabilidad institucional

En la carta presentada al jefe de Estado, Solano formalizó su dimisión y explicó que la medida busca evitar que la controversia política afecte el funcionamiento del Ejecutivo y del Ministerio de Trabajo.

"Me dirijo a usted para presentar mi renuncia irrevocable (...), decisión que adopto con (...) la convicción de que el interés superior del país, la estabilidad del Gobierno y la continuidad de las políticas públicas deben prevalecer siempre sobre cualquier circunstancia personal", indicó en el documento.

El exministro también hizo un balance de su gestión, destacando que durante su permanencia en el sector impulsó acciones para fortalecer el diálogo social, promover el empleo formal, ampliar el acceso a los servicios del Estado y proteger los derechos laborales, especialmente de los sectores más vulnerables.

Niega irregularidades y reafirma su inocencia

En otro tramo del comunicado, Solano rechazó haber incurrido en conductas ilegales o contrarias a la función pública y manifestó su confianza en las investigaciones.

"Frente a ello, reafirmo con absoluta convicción que jamás he cometido acto alguno contrario a la ley, a la ética o a los deberes inherentes a la función que me fue confiada. Mi conducta ha estado siempre guiada por la integridad, el respeto irrestricto al ordenamiento jurídico y la vocación de servicio al país", expresó.

Además, sostuvo que espera que las autoridades esclarezcan los hechos con objetividad. "Confío plenamente en que las instancias competentes esclarecerán objetivamente los hechos y confirmarán lo que siempre he sostenido: que mi actuación se desarrolló dentro del marco de la ley y del ejercicio regular de la función pública", afirmó.

Finalmente, explicó que su renuncia no constituye un reconocimiento de responsabilidad y reiteró que continuará defendiendo su nombre. "Me retiro con la conciencia tranquila y con la serenidad de quien ha actuado conforme a sus convicciones (...) Mi compromiso con el Perú permanece inalterable y continuaré defendiendo mi honor y mi buen nombre por las vías que el Estado de derecho garantiza a todos los ciudadanos", concluyó.

Con esta decisión, Freddy Solano deja oficialmente la conducción del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mientras el Gobierno deberá designar a su reemplazo en una cartera clave para la política laboral del país.