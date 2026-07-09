Lurín: Delincuentes roban computadoras valorizadas en aproximadamente 40 mil soles y perjudican a madre de familia

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una madre de familia que era propietaria de una cabina de Internet se ha visto totalmente afectada por la delincuencia que continúa flagelando a la ciudadanía en la capital. Este vez, un grupo de delincuentes ingresaron a su negocio y sustrajeron gran cantidad de computadoras valorizadas en una fuerte suma de dinero.

Delincuentes roban 16 computadoras en local de Internet de Lurín

El local de Internet afectado se encuentra ubicado en la calle Moore, en el citado distrito limeño, en el que un grupo de hampones ingresaron a las instalaciones con el uso de herramientas de alta potencia para robar un total de 16 unidades de procesamiento central (CPU) que están valorizadas en aproximadamente en 40 mil soles.

Este hecho delictivo se registró durante la madrugada del último miércoles y ha perjudicado a una madre de familia quien era propietaria de este negocio que era su única fuente de ingresos.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el preciso momento en el que los facinerosos emplearon sus herramientas para poder romper las medidas de protección con las que contaba el inmueble y llevar a cabo el desvalijamiento en cuestiones de minutos.

Esta grabación muestra a tres personas y otros dos sujetos que transitaban de forma repetitiva frente al local de cabinas de Internet, previo a concretarse este atraco.

Ya en pleno robo, un automóvil se estaciona en exteriores del local, del cual desciende el conductor y abre la puerta trasera del negocio mientras que sus cómplices hiceron lo mismo, pero con la puerta lateral.

Minutos después, los tipos procedieron a abordar la unidad vehicular y otro auto para poder emprender su marcha y huir del lugar. Cabe señalar que, para abrir la puerta del establecimiento los delincuentes usaron una máquina de soldar y una amoladora.

Madre de familia afectada por robo

La propietaria del local se mostró totalmente afectada por el hecho delictivo que afectó a su local y por el cual ha perdido la principal fuente de ingresos para su hogar.

"No me queda de otra, tengo que empezar de cero nuevamente. (¿Usted ya había pagado las máquinas?) No, todavía. Justamente había sacado una plata del banco y con eso estoy pagando", manifestó la agraviada entre lágrimas en declaraciones a América Noticias.

Pese a este hecho perjudicial, la propietaria reveló que reabrirá su local con las cinco máquinas que le quedan para poder solventar sus deudas económicas y sus gastos familiares.

En síntesis, un grupo de delincuentes usaron herramientas de alta potencia para poder romper las medidas de seguridad de una cabina de Internet en Lurín para sustraer 16 computadoras que estaban valoriadas en aproximadamente 40 mil soles. Por este hecho delictivo, la propietaria del negocio, una madre de familia, se ha visto totalmente perjudicada porque era su única fuente de ingresos.