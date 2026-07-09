Freddy Solano: Viceministro afirma que investigación no determinó uso de documentos falsos por inactividad de comisión

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El viceministro de Trabajo, Tomás Flores, aseguró que hasta el momento no ha sido posible determinar si el ministro de Trabajo, Freddy Solano, presentó documentación falsa para acceder a cargos públicos, debido a que el proceso administrativo encargado de esclarecer el caso permaneció paralizado durante casi once meses. La declaración surge en medio de la controversia generada por las recientes denuncias contra el titular de la cartera.

Viceministro afirma que comisión estuvo inactiva once meses

Durante una entrevista en Exitosa, Flores explicó que la comisión responsable del expediente, abierto desde julio de 2025, no realizó diligencias durante cerca de once meses, situación que, según afirmó, impidió avanzar en la investigación administrativa. En ese sentido, sostuvo que serán los integrantes de dicha comisión, incluido el entonces viceministro de Promoción del Empleo, quienes deberán responder por la prolongada inactividad del procedimiento.

"Eso no lo hemos podido determinar en el proceso administrativo porque la comisión que ha tenido a cargo este expediente desde el mes de julio del año 2025 ha estado totalmente inactiva por casi 11 meses, sin hacer ninguna diligencia, y eso tendrán que responderlo los miembros de la comisión que estuvieron en ese momento, entre ellos, el exviceministro de Promoción y Empleo", explicó.

El funcionario también reveló que su despacho optó por apartarse del proceso al considerar que existía un impedimento jurídico para continuar con la investigación. Explicó que, al ser Freddy Solano el jefe inmediato superior dentro del Ministerio de Trabajo y, al mismo tiempo, el investigado, no correspondía que fuera él quien resolviera la abstención presentada por los funcionarios involucrados en el expediente.

Frente a ese escenario, indicó que el caso fue remitido el 16 de junio de este año a la Presidencia del Consejo de Ministros para que dicha instancia resuelva la abstención y asuma la conducción del procedimiento administrativo disciplinario. Con ello, el viceministro sostuvo que se buscó garantizar la imparcialidad del proceso y evitar cuestionamientos sobre un eventual conflicto de intereses.

Las acusaciones contra Freddy Solano

Las declaraciones de Flores aparecen luego de que un informe periodístico revelara que Freddy Solano habría utilizado un certificado de trabajo presuntamente inexistente para acreditar experiencia laboral exigida por ley. De acuerdo con la investigación, la empresa JCU SRL negó que el hoy ministro hubiera trabajado en la compañía, versión respaldada por su gerente general, lo que abrió nuevas dudas sobre la autenticidad de la documentación presentada.

En paralelo, el presidente José María Balcázar informó que solicitó explicaciones al ministro tras conocer las revelaciones y anunció que espera escuchar sus descargos antes de adoptar una posición. Mientras tanto, las declaraciones del viceministro ponen el foco en las presuntas irregularidades que habrían retrasado la investigación interna, dejando sin una conclusión oficial un caso que continúa bajo creciente escrutinio público.