Keiko está abierta al diálogo y solo una minoría la rechaza en Juliaca, señala alcalde de San Román: "Muchos están de acuerdo"

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Óscar Cáceres, burgomaestre de San Román (Juliaca, Puno), sostuvo que la presidenta electa mantiene una actitud de diálogo con las regiones y afirmó que solo un sector minoritario expresa rechazo hacia ella en Juliaca. "En la ciudad todos se dedican a trabajar", señaló.

Solo un sector minoritario de Juliaca expresaría rechazo hacia Keiko

Un día después de reunirse con la lideresa de Fuerza Popular, el alcalde de la provincia puneña de San Román fue consultado sobre diversos trascendidos que deslizan que en Juliaca no estiman a la presidenta electa y si es que está actuando en representación de ese sector de la población.

"Creo que con el diálogo y la actitud de la presidenta electa de querer acercarse a la población ese mito se va rompiendo. Particularmente he hablado con muchos ciudadanos y están de acuerdo. Hay un pequeño grupo, lógicamente, siempre se da esto en las contiendas electorales", sostuvo.

Bajo esa premisa consideró que quienes muestran ese tipo de rechazo hacia ella es un grupo reducido debido a que "en la ciudad de Juliaca todo el mundo se dedica a trabajar".

"Somos bien chambeadores. Habrá grupos que lógicamente no están de acuerdo, pero esto hay que superarlo yo creo", alegó y al ser consultado sobre si la obtención de votos de Fujimori Higuchi afirmó que "unas son las cifras y otra cómo continuar con el trabajo".

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