RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
No todos están en contra

Keiko está abierta al diálogo y solo una minoría la rechaza en Juliaca, señala alcalde de San Román: "Muchos están de acuerdo"

El alcalde de la provincia de San Román (Puno), Óscar Cáceres, sostuvo que Keiko Fujimori mantiene una actitud de diálogo con las regiones y sostuvo que solo un sector minoritario expresa rechazo hacia ella en Juliaca.

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/07/2026

Síguenos en Google News Google News

En diálogo con Exitosa, Óscar Cáceres, burgomaestre de San Román (Juliaca, Puno), sostuvo que la presidenta electa mantiene una actitud de diálogo con las regiones y afirmó que solo un sector minoritario expresa rechazo hacia ella en Juliaca. "En la ciudad todos se dedican a trabajar", señaló.

Solo un sector minoritario de Juliaca expresaría rechazo hacia Keiko

Un día después de reunirse con la lideresa de Fuerza Popular, el alcalde de la provincia puneña de San Román fue consultado sobre diversos trascendidos que deslizan que en Juliaca no estiman a la presidenta electa y si es que está actuando en representación de ese sector de la población.

"Creo que con el diálogo y la actitud de la presidenta electa de querer acercarse a la población ese mito se va rompiendo. Particularmente he hablado con muchos ciudadanos y están de acuerdo. Hay un pequeño grupo, lógicamente, siempre se da esto en las contiendas electorales", sostuvo.

Bajo esa premisa consideró que quienes muestran ese tipo de rechazo hacia ella es un grupo reducido debido a que "en la ciudad de Juliaca todo el mundo se dedica a trabajar".

"Somos bien chambeadores. Habrá grupos que lógicamente no están de acuerdo, pero esto hay que superarlo yo creo", alegó y al ser consultado sobre si la obtención de votos de Fujimori Higuchi afirmó que "unas son las cifras y otra cómo continuar con el trabajo".

Keiko Fujimori busca generar "gobernabilidad y acercamiento" con el sur, señala Enrique Valderrama
Lee también

Keiko Fujimori busca generar "gobernabilidad y acercamiento" con el sur, señala Enrique Valderrama

 

Noticia en desarrollo...

Keiko Fujimori se reúne con alcaldes puneños para atender demandas de desarrollo regional
Lee también

Keiko Fujimori se reúne con alcaldes puneños para atender demandas de desarrollo regional

Temas relacionados Juliaca Keiko Fujimori Óscar Cáceres Puno San Román

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA