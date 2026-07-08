Juntos por el Perú designa a José Castillo y Ernesto Zunini como sus voceros para las cámaras de senadores y de diputados

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, informó este jueves 08 de julio, que tras una asamblea general de parlamentarios electos, el partido político designó a quienes serán sus voceros titulares y alternos en el Congreso Bicameral.

Como se recuerda, tras llevarse a cabo las elecciones generales, la Cámara de Senadores contará con la presencia de 14 representantes de Juntos por el Perú, mientras que, la Cámara de Diputados tendrá a otros 32.

Los voceros elegidos por Juntos por el Perú

De acuerdo con lo informado por el exaspirante a llegar a Palacio de Gobierno, parte de los voceros elegidos tienen relación directa con el expresidente Pedro Castillo Torres, condenado en noviembre de 2025 a más de 11 años de cárcel por el caso 'golpe de Estado'.

Las designaciones sería un "mensaje directo" para la presidenta electa Keiko Fujimori Higuchi, puesto que, desde el partido izquierda exigen sí o sí el indulto en favor del exmandatario. En ese sentido, la conformación de los voceros para el período anual de sesiones 2026-2027 quedó establecido de la siguiente manera:

Cámara de Senadores : José Castillo Terrones (vocero titular) y Saúl Armacanqui (vocero alterno).

: (vocero titular) y (vocero alterno). Cámara de Diputados: Ernesto Zunini (vocero titular) y Yennifer Paredes (vocera alterna).

Hoy en Asamblea General de los electos

Parlamentarios de Juntos por el Perú se eligieron para la cámara de Senadores; José Castillo,Vocero Titular y Saul Armacanqui, Vocero Alterno



En la Cámara de Diputados; Ernesto Zunini, Vocero Titular y Yeniffer Paredes, Vocero Alterno,... pic.twitter.com/oaMAVUB3kT — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) July 9, 2026

El acercamiento entre Roberto Sánchez y José Castillo es más que eminente, a tal punto que ambos sostuvieron un encuentro con el presidente José María Balcázar, el martes 07 de julio en Palacio de Gobierno.

Si bien es cierto que se desconoce la razón de la cita (fue señalada como "reunión de trabajo"), parte de la agenda guardaría relación con la posibilidad de que pueda conceder la libertad del condenado exmandatario, hoy en el penal de Barbadillo.

José Balcázar se pronuncia sobre Pedro Castillo a pocos días de dejar el Ejecutivo

En entrevista exclusiva brindada a Exitosa el martes 07 de julio, el mandatario José Balcázar se refirió sobre si antes que acabe su administración indultará o no al también exjefe de Estado, Pedro Castillo.

"Si bien es cierto, es una facultad presidencial, tengo que tener un sustento jurídico constitucional. En virtud de ello, esperaré a ver lo que pide o no pide el señor expresidente de la república", afirmó en "Hablemos Claro".

Cabe recordar que, en entrevistas anteriores a nuestro medio, manifestó que no podría pronunciarse de fondo al respecto porque la sentencia no es firme, debido a que está bajo un proceso de apelación por parte de la defensa del expresidente.

Desde Juntos por el Perú afirman que seguirán impulsando todos los mecanismos legales para que Pedro Castillo obtenga su libertad.