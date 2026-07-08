Denuncia contra Ministro de Trabajo Freddy Solano: "Se ha resuelto en la vía administrativa", según viceministro

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El proceso legal que involucra al Ministro de Trabajo, Freddy Solano, ha generado una importante repercusión mediática tras conocerse los detalles de la denuncia por falsificación de documentos. Según el Viceministro Tomás Flores, este expediente fue concluido exitosamente mediante los canales administrativos correspondientes.

La investigación ha puesto bajo la lupa la transparencia del sector, especialmente ante los cuestionamientos ciudadanos sobre la idoneidad del titular. Las autoridades han manifestado que el procedimiento responde estrictamente a la normativa, buscando aclarar la situación del ministro ante las acusaciones sobre contratos estatales.

Análisis del proceso administrativo y la prescripción

La controversia legal se fundamenta en dos ejes clave, siendo la prescripción el argumento central del descargo presentado. Según el Viceministro Flores, el ministro logró demostrar con documentos fehacientes que los hechos investigados habían perdido vigencia legal en una etapa inicial del proceso.

"Se ha resuelto en la vía administrativa conforme a las normas que establecen y regulan los procedimientos administrativos disciplinarios", declaró.

Esta resolución administrativa busca desestimar las acusaciones mediante la presentación de pruebas documentales que ratifican la inexistencia de responsabilidad actual. El funcionario enfatizó que este proceder es el camino correcto dentro del marco legal vigente para este tipo de investigaciones contra altos funcionarios públicos.

La defensa sostiene que no se trata solo de declaraciones, sino de una revisión técnica de los plazos establecidos. Según el Viceministro Flores, la ley es clara respecto a las etapas previas al inicio de cualquier sanción, garantizando así un debido proceso institucional transparente.

Debate sobre la jerarquía y transparencia institucional

Otro punto crítico del caso refiere al cuestionamiento de la incompatibilidad jerárquica durante el proceso de resolución. Sectores críticos señalaron la duda sobre por qué funcionarios de confianza, incluyendo al Viceministro Flores, fueron los encargados de dictaminar el cierre de dicho expediente interno.

Esta situación ha generado suspicacias sobre la neutralidad administrativa de los involucrados en la evaluación de los hechos. A pesar de los señalamientos, la defensa del Ministro Freddy Solano insiste en que todo el actuar se ajustó estrictamente a las leyes del Servicio Civil.

El debate público continúa centrado en si la dependencia jerárquica afectó la autonomía del dictamen final. Según el Viceministro Flores, las normas que regulan los procedimientos administrativos disciplinarios fueron aplicadas sin sesgos, buscando cumplir con los protocolos de la administración pública nacional vigente.

El caso administrativo sobre la presunta falsificación de documentos del Ministro de Trabajo, Freddy Solano, se encuentra actualmente cerrado. El Viceministro Tomás Flores confirmó que el procedimiento cumplió con la normativa, priorizando la prescripción para resolver esta denuncia por contratos estatales.