José Jerí: Bancada de Somos Perú se opone a que el expresidente pueda recibir la Medalla de Gran Cruz en el Congreso

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Bancada de Somos Perú expresó formalmente al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Fernando Rospigliosi, su total oposición a que se evalúe la posibilidad de que el expresidente José Jerí Oré sea reconocido con la Medalla de Honor en Grado de Gran Cruz.

Como se recuerda, el Consejo de la Medalla de Honor del Congreso abordará dicho punto de agenda desde las 2:00 p. m. de este jueves 09 de julio, a casi cinco meses de haber sido vacado en el cargo por incapacidad moral permanente.

Rechazan eventual condecoración en el Parlamento

De acuerdo con el Oficio N.º 102-2025-2026-GPSP/CR presentado por el vocero titular de la bancada, Héctor Valer Pinto, el rechazo a una eventual condecoración se basan en la denuncia por presunto abuso sexual y por el denominado caso 'Chifa-Gate', el cual lo terminó por apartar de la presidencia en febrero último.

Según el documento, el primer cuestionamiento se ampara en la "rebeldía y desacato" de José Jerí contra el sistema de justicia, al no haberse realizado la pericia psicológica ordenada por el Poder Judicial para el esclarecimiento del hecho.

Del mismo modo, recuerda el vínculo del exmandatario con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, las visitas clandestinas con estos y los serios cuestionamientos que recaen sobre ambos por sus negocios que habrían generado perjuicio al Estado.

"Nuestra posición se fundamenta en estrictas consideraciones de orden ético, moral y de idoneidad pública, toda vez que la referida distinción representa la máxima condecoración que otorga este Poder del Estado a ciudadanos que han brindado servicios eminentes a la Nación. En el caso del señor Jerí Oré, su historial de actuación pública y los cuestionamientos constitucionales que motivaron su apartamiento de la alta magistratura del Estado son de público conocimiento, resultando incongruente y agraviante para el país", menciona el documento.

#AHORA La bancada de Somos Perú pidió al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, que no se otorgue la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz a José Jerí, en su condición de titular del Parlamento. La solicitud fue enviada luego de que se fijara la agenda para este... pic.twitter.com/U1cxrU4pKo — Erik Rivera (@ErikRivera__) July 8, 2026

Renunció a Somos Perú tras 13 años de militancia

A inicios de junio último, el también congresista presentó su renuncia irrevocable al partido político Somos Perú, luego de 13 años de militancia, donde aseguró, cerró una etapa importante en su vida.

"Esta ha sido una decisión profundamente reflexionada y, sin duda, una de las más difíciles de mi vida. Somos Perú fue mucho más que un partido; fue mi segundo hogar, el espacio donde conocí a personas extraordinarias, construí amistades sinceras y compartí sueños, luchas y objetivos comunes", menciona su misiva.

Hasta luego, Somos Perú pic.twitter.com/f5egfNEcBX — José Jerí (@josejeriore) June 2, 2026

Cabe precisar que, Jerí Oré estuvo de licencia en la organización política durante el plazo que estuvo al mando del Ejecutivo (octubre 2025 - febrero 2026) y tras su vacancia constitucional no volvió a relacionarse más con dicha fuerza política.

Todo indica que las relaciones no acabaron en los mejores términos, debido a que Somos Perú busca impedir que el exmandatario pueda ser reconocido con la Medalla de Gran Cruz.