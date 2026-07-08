Keiko Fujimori se reúne con alcaldes puneños para atender demandas de desarrollo regional

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo un encuentro clave con los alcaldes provinciales de Puno, Javier Ponce Roque, y de Juliaca, Óscar Cáceres, para coordinar acciones frente a las necesidades más urgentes del sur peruano, buscando un trabajo conjunto en beneficio de estas regiones.

Prioridades para el desarrollo del sur peruano

Las autoridades locales presentaron una agenda de prioridades ante la futura mandataria. Según el alcalde de Juliaca, Javier Ponce Roque, el objetivo es dinamizar la economía regional mediante la ejecución de proyectos de infraestructura y mejoras en la conectividad vial estratégica del departamento.

"Nuestro gobierno provincial de Puno ha presentado una lista de prioridades, pero no todo lo podemos pedir; también somos conscientes de que otros departamentos necesitan atención", señaló el alcalde puneño.

Entre los proyectos destacados se encuentran el teleférico turístico y la conexión vial entre Puno, Cusco y el Cañón del Colca. Estas obras son consideradas fundamentales por las autoridades para impulsar el turismo y el desarrollo integral que la región reclama desde hace tiempo.

La futura jefa de Estado ha tomado debida nota de estos requerimientos técnicos. El alcalde Ponce Roque confía en que, próximamente, se emitirá una directiva oficial encargando a los miembros del partido, tanto senadores como diputados, el seguimiento necesario para materializar estas obras prioritarias.

Compromiso de investigación y diálogo nacional

Un aspecto central de la reunión fue la solicitud de esclarecimiento de hechos violentos registrados recientemente. Según el alcalde puneño, Javier Ponce Roque, es fundamental que el nuevo gobierno colabore con la conformación de una comisión investigadora parlamentaria sobre las muertes ocurridas en protestas.

"Lo primero que hemos solicitado es que se conforme una comisión de investigación para que no queden impunes las muertes en el gobierno de Dina Boluarte", indicó.

Por su parte, el alcalde de Juliaca, Óscar Cáceres, destacó que el diálogo es la herramienta principal para resolver los problemas del país. Señaló que se siente satisfecho por la disposición de Keiko Fujimori se reúne con alcaldes puneños para buscar soluciones concertadas y eficaces.

Esta mañana, la presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el alcalde provincial de Puno, Javier Ponce, y el alcalde provincial de San Román-Juliaca, Óscar Cáceres. Durante el encuentro, los convocó a trabajar de manera conjunta, escuchó las principales... pic.twitter.com/VcXvHUaNJW — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 8, 2026

El alcalde de Juliaca afirmó que, tras los resultados oficiales del Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE, el país debe enfocarse en el futuro sin condicionamientos. Subrayó la importancia de trabajar unidos para superar la inestabilidad política que ha afectado seriamente al Perú recientemente.

Finalmente, esta gestión de necesidades regionales y el esclarecimiento de los hechos mencionados marcarán el inicio del trabajo entre los municipios puneños y la presidenta electa Keiko Fujimori se reúne con alcaldes puneños para priorizar el desarrollo y el diálogo nacional esperado por todos.