José Domingo Pérez arremete contra Carlos Álvarez por imitación: "Es un bufón que salió del clóset"

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El exmagistrado José Domingo Pérez criticó este al excandidato presidencial Carlos Álvarez por su reciente imitación al actual abogado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quién le respondió con dureza al llamarlo "es un bufón de los noventa salido del clóset para ridiculizar a sus opositores".

Su enérgica reacción a la parodia

En el podcast de índole político que dirige a través del canal de YouTube de la Escuela Jurídica INCEGA, Pérez contestó a la parodia hecha hace unos días por el comediante

"La organización política heredera del legado criminal de los años noventas ha logrado llevar nuevamente el apellido Fujimori a Palacio de Gobierno. Mientras tanto, desde la prensa 'basura' se han intensificado los insultos y las campañas de descrédito, en tanto en la misma esquina el bufón de los noventa nuevamente sale del clóset para ridiculizar a sus opositores", señaló.

Domingo Pérez responde a Carlos Álvarez por parodia

El exintegrante del equipo técnico del partido Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez, afirmó que con estas medidas se busca "desprestigiar ante la ciudadanía a quienes superan sus miedos y cuestionan la versión" según la cual Keiko Fujimori, quien venció a Roberto Sánchez en el balotaje.

Mantiene su postura como

Asimismo, el abogado afirmó que permanecerá decidido en la idea de un posible "fraude electoral" y en cuestionar cada movimiento sospechoso del gobierno entrante de Fujimori en su programa.

"¿Ya olvidaron la historia de la prensa basura en nuestro país? Bienvenidos al fujimorismo 2.0. Pero, como dicen que estoy loco, no les tengo miedo y seguiré opinando, expresando y denunciando sobre los abusos e injusticias en este país. Cada programa que hemos hecho es para vencer el miedo con la verdad, para derrotar la mentira con los hechos y responder al odio con dignidad", continuó.

Momento al que Álvarez hizo referencia

El humorista trató de remedar el instante en que Domingo Pérez, el pasado 4 de junio en medio del cierre de campaña de Roberto Sánchez, expresó frente a los integrantes y simpatizantes de Juntos por el Perú sus expectativas para una eventual liberación de su patrocinado Pedro Castillo, quien se encontraba en el penal de Barbadillo cumpliendo su condena.

Domingo Pérez en el mitin de Roberto Sánchez en Arequipa

A mediados de junio, tras la segunda vuelta, Pérez comunicó su renuncia al partido después del revés en las urnas y dejó entrever que está considerando postular en las elecciones regionales y municipales del próximo octubre.

El exfiscal anticorrupción, José Domingo Pérez, manifestó su descontento hacia la imitación del humorista y excandidato presidencial Carlos Álvarez el pasado martes, replicando con severidad tildándolo de "bufón de los noventas salido del clóset para ridiculizar a sus opositores".