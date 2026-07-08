Keiko Fujimori busca generar "gobernabilidad y acercamiento" con el sur, señala Enrique Valderrama

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El excandidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, reveló parte del encuentro que sostuvo el último lunes 06 de julio con la presidenta electa Keiko Fujimori Higuchi, haciendo énfasis en el plan que tiene para con la zona sur del país.

En entrevista brindada este miércoles 08 de julio al programa "Informamos y Opinamos", el representante del partido aprista confirmó que la mandataria tenderá puentes para acercar su administración a esta parte del Perú que exige justicia por las más de 60 muertes registradas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo.

Diálogo para afrontar los próximos desafíos que afrontará el Perú

Debido a su corta distancia en su victoria en la segunda vuelta frente a Roberto Sánchez, los líderes de las fuerzas políticas han coincidido en que la gestión de Keiko Fujimori debe caracterizarse por dialogante para lograr la pacificación y entablar en conjunto con las autoridades regionales, los próximos desafíos que afrontará el país, como, por ejemplo, el Fenómeno El Niño.

Desde el partido que fundara Víctor Raúl Haya de la Torre no fueron ajenos a esta visión de Estado, Enrique Valderrama fue por esta misma línea, proponiendo a lideresa de Fuerza Popular que articule gestión y dialogo en Puno, escenario que -acota- fue tomado con mucha predisposición por parte de la futura mandataria del país.

"Está bastante decidida por caminar por el sur del país, como definitivamente se necesita, y no solamente en el sur, porque el Fenómeno El Niño va a golpear fundamentalmente al norte del país. Por lo tanto: Hay un trabajo también de articulación", señaló.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista con Exitosa, el excandidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, señaló que Keiko Fujimori le dio a entender que está decidida a "caminar por el sur del país" y generar gobernabilidad y acercamiento con esta zona y que... pic.twitter.com/Vmzne0F6Fe — Exitosa Noticias (@exitosape) July 9, 2026

Es importante recordar que, la propia presidenta electa aseveró que el diálogo "se intensificará" con las autoridades regionales y locales, empresarios, emprendedores y todo aquel que quiera "sumar al país", así lo mencionó durante la presentación de la Oficina de la Presidenta Electa, el pasado 03 de julio, mismo día en que fue proclamada como jefa de Estado por el Jurado Nacional de Elecciones.

Reunión con alcaldes de la región Puno

Este jueves 08 de julio, la presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo un encuentro con el alcalde provincial de Puno, Javier Ponce Roque, y de Juliaca, Óscar Cáceres, para coordinar acciones frente a las necesidades más urgentes de la población de esta parte del país, así como promover la ejecución de proyectos de infraestructura e impulsar el turismo en el región.

"Nuestro Gobierno Provincial de Puno ha presentado una lista de prioridades, pero no todo lo podemos pedir; también somos conscientes de que otros departamentos necesitan atención", señaló el alcalde de Juliaca.

Por su parte, el alcalde provincial de Puno, propuso que se cree una Comisión Investigadora para que no queden impunes las muertes en el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte.

De esta manera, Keiko Fujimori empieza sus primeras coordinaciones con las autoridades de la región Puno, como parte de las rondas de diálogo que viene llevando a cabo, previo a su juramentación el 28 de julio en el Congreso.