Corte de LUZ en Lima y Callao el 9 y 10 de julio: ¿Qué distritos serán afectados y en qué horario será la suspensión?

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz afectará diversos distritos de Lima y Callao el 9 y 10 de julio, de acuerdo al comunicado de Pluz Perú. Conoce cuáles serán las zonas afectadas y en qué horario será la suspensión temporal del servicio eléctrico para tomar medidas previsionales desde ya.

Sin luz en Lima y Callao: ¿Por qué será el corte del servicio?

Pluz Perú lanzó un comunicado en su página web dando a conocer que tiene programado nuevo corte de luz en diversos distritos de la capital por trabajos de mantenimiento y reforzamiento de la infraestructura eléctrica con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad sin averías o inconvenientes en el futuro.

Pide la comprensión de sus usuarios ante esta medida que los dejará sin electricidad por determinadas horas, de acuerdo al cronograma oficial de la compañía eléctrica. Ten en cuenta que la interrupción del servicio no será en su totalidad, sino en algunas zonas, calles, urbanizaciones y avenidas.

Se aconseja tomar las precauciones necesarias para aminorar el impacto de no contar con luz en sus hogares el jueves 9 y viernes 10 de julio.

Distritos afectados por corte de luz el 9 de julio

Para saber a tiempo si tienes un corte programado para este jueves 9 y viernes 10 de julio, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué asentamientos humanos, urbanizaciones y calles se verán afectados hoy:

En Callao

Desde las 9:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. en Jr. Atahualpa cdra. 5, Jr. Ayacucho cdra. 4, Jr. Cuzco cdras. 5, 6, 7, 8, Jr. Lazareto cdras. 7, 8, 9, Jr. Manuel Raygada cdras. 7, 8, 9, Jr. Antonio Miró Quesada cdra. 7, Jr. Guardia Chala. cdra. 6, Jr. Junín cdra. 11, Jr. Puno cdra. 6.

En Los Olivos

Desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en A.H. Mercurio Alto Mzs. A, B, C, D, E, F, G, M, Coop. Viv. Virgen del Rosario Mzs. A, B, C, D, E, F, G.

Corte de luz en SJL

Sectores afectados por corte de luz y horario de suspensión.

En Ventanilla / Ancón

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en A.H. La Paz Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, I Prima, J, K, L, M, M1, N, O, P, Q, R, S, T, T1, U, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, V, V1, X, X1, X13, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y9, Y10, Y11, Y12, Y13, Y14, Z, Z1, A.H. San Pablo Mzs. H1, U, U1, A.H. Bahía Blanca Mzs. A9 Prima, A10, A12, A13, A14 Prima-A, A15, A16, A17, A.H. Luis Felipe de Las Casas MZ. T.

Zonas sin electricidad y horario de corte el 10 de julio

Los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica programados para el viernes 10 de julio afectarán a los siguientes distritos:

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en A.H. Unión y Progreso Nuevo San Juan Sct. 14 de Febrero Mzs. A, A1, B, B1, C, C2, C3, C5, D, D1, D2, D3, D4, E, E1, E2, E3, E4, F, H1, H2, H3, H4, H5, J, K, L, M, N, Agrup. Fam. 28 de Julio Mzs. G, J, Agrup. Fam. 24 de Julio Mzs. E, F, G, H, J.

Zonas sin electricidad el viernes 10 de julio.

Sin servicio eléctrico en Lima

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Pacasmayo / Av. Argentina cdra. 4.

Así es como Pluz Perú reveló la lista de distritos que se verán afectados y el horario en que será el corte de luz programado para el 9 y 10 de julio en Lima y Callao. ¡Toma tus precauciones desde ya!