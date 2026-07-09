José Balcázar le desea éxitos a Keiko Fujimori: "Gobierne en favor de todos los peruanos, sin exclusión alguna"

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Balcázar, expresó sus mejores deseos a Keiko Fujimori y le pidió gobernar en favor de todos los peruanos, sin exclusión alguna.

José Balcázar le deseo éxito a Keiko Fujimori en su gobierno

Mediante una conferencia de prensa, el presidente José Balcázar y la lideresa de Fuerza Popular, se reunieron para concretar una serie de aspectos relacionados a la pronta toma de poder de Keiko Fujimori. En ese sentido, el actual mandatario destacó sus deseos en favor de la gestión que desarrollará la hija de Alberto Fujimori.

"Esta visita protocolar y amical al mismo tiempo era para reiterar nuestra felicitación (...) invitar a palacio de gobierno para intercambiar ideas, yo creo que un buen gobierno con buenos propósitos lo que necesita el país es un diálogo permanente", afirmó José Balcázar.

Siguiendo esa línea, el jefe de estado mencionó que en la conversación se ha concretado la próxima visita de Keiko Fujimori en palacio de gobierno para seguir tratando temas de prioridad en el país.

"Yo le deseo el mejor éxito en el futuro para que gobierne en favor de todos los peruanos, sin exclusión alguna, de tal manera que le agradezco a la presidenta Keiko que me ha recibido y la invitación que le he formulado se ha concretizado de tal manera que todo el Perú, gana", expresó el jefe de estado.

La reunión se llevó a cabo la mañana de este 9 de julio

Desde el distrito de San Borja, el actual presidente de la República, José María Balcázar realizó su ingreso a la oficina de la presidenta electa, Keiko Fujimori y sostuvo una reunión, luego de darse a conocer que ha iniciado el proceso de transición.

"Hemos intercambiado varias ideas, me ha dado varios consejos y me ha expresado la invitación para recibirme en palacio de gobierno la próxima semana después de la ceremonia de recepción de credenciales, hemos quedado el jueves en la mañana para seguir esta conversación", afirmó la presidenta electa.

Pronunciamiento de la presidenta electa, Keiko Fujimori y el presidente de la República del Perú, José María Balcázar Zelada. pic.twitter.com/klFvVNjlGJ — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 9, 2026

Como parte de sus reuniones del día, la lideresa de Fuerza también concretará una conversación con el gremio de Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) para tratar temas pertinentes que se deberá desarrollar en su pronta gestión.

Finalmente, la conversación entre José Balcázar con la presidenta electa, Keiko Fujimori es de relevancia para que pueda darle un balance de cómo se encuentra el país para su pronto gobierno que iniciará el próximo 28 de julio.