Fernando Rospigliosi asume como presidente del Congreso tras designación de José Jerí como jefe de Estado

Con 122 votos, el Congreso de la República logró la vacancia de Dina Boluarte luego del cargo de presidenta de la República tras meses de graves cuestionamientos. Al darse esta situación, José Jerí pasó a ser automáticamente nuevo jefe de Estado con la firme consigna de enderezar las riendas del país que se ha visto tan afectado por el sicariato y la extorsión.

Fernando Rospigliosi se convierte en nuevo presidente del Congreso

Con ello, el vicepresidente de la Mesa Directiva del Parlamento, Fernando Rospigliosi pasará a dirigir el Legislativo hasta el fin de este mandato el cual se dará el próximo 28 de julio del 2026. Incluso, el parlamentario fue el encargado de colocarle la banda presidencial a su colega de Somos Perú luego de haber tomado juramento ante el Hemiciclo.

Con 78 años, el integrante de Fuerza Popular cuenta con una gran trayectoria dentro de este Congreso y a lo largo de su carrera política. Meses atrás, el parlamentario se desempeñó como presidente de la Comisión de Constitución del Pleno donde se aprobó la polémica ley que otorga amnistía a los miembros de la Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas acusados por delitos contra los derechos humanos.

Décadas atrás, Fernando Rospigliosi fue parte del gobierno de Alejandro Toledo ejerciendo el cargo de ministro del Interior. Durante esos años, en su rol de analista político, el hoy congresista se mostró contrario al partido Fujimorista del cual es parte en la actualidad.

"En cumplimiento del Reglamento del Congreso, el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi asume como presidente a.i. del Congreso de la República", escribió el Congreso en sus redes sociales.

Se opuso a la vacancia en repetidas ocasiones

En las últimas horas, Fernando Rospigliosi, activo en redes sociales, utilizó su cuenta de X para mostrar su rechazo a las mociones de vacancia que en ese momento habían sido presentadas por más de un partido político.

Incluso, el parlamentario aseguró que la mafia caviar buscaba sacar rédito de esta crisis política y con la vacancia de Dina Boluarte.

"Varias bancadas proponen vacancia. Lo he dicho desde hace tiempo, muchas veces, el Gobierno es precario y puede caer. Los caviares y comunistas quieren pescar a río revuelto, como hicieron con Merino. Ahora se suman grupos de derecha, por oportunismo. Veremos", expresó en sus plataformas.

De esta manera, Fernando Rospigliosi asume como presidente del Congreso de la República tras el juramento de José Jerí como presidente.