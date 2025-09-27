Keiko Fujimori asegura que tuvo cita con Gabriel Calvo, pero él la corrige: "Antes que nada, yo no..."

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Keiko Fujimori dejó en shock a sus seguidores tras confirmar que sí salió con Gabriel Calvo, actor peruano con quien había sido vinculada semanas atrás luego de su aparición en su programa de cocina. La lideresa de Fuerza Popular contó que la pasó muy bien y remarcó el estado civil de ambos.

La vez que Gabriel Calvo 'chotea' a Keiko Fujimori

Todo comenzó luego de que Keiko Fujimori asistiera al programa de cocina de Gabriel Calvo, donde la conversación fluida y la buena onda entre ambos generaron rumores de coqueteos. Sin embargo, el actor se encargó de aclarar en su momento que siempre trata bien a sus invitados y que no había ninguna intención romántica.

Además, el actor y conductor expresó: "Quiero tomar este tema con mucha tranquilidad, tengo un hijo de 11 años que entra a TikTok y no quiero que se vea afectado. Preferiría no incentivar esto por la tranquilidad de mi hijo".

Keiko Fujimori confirma salida con Gabriel Calvo

Ahora, Keiko Fujimori decidió romper el misterio: "Me están preguntando por Gabriel. Hable o no hable de Gabriel, luego van a generar toda una novela alrededor. Sí, salí a tomar un café con él. Él está divorciado, yo también, pero hemos salido como amigos. Me divertí mucho, me reí bastante con él", confesó entre risas.

La lideresa de Fuerza Popular también dejó entrever que la química entre ambos no terminó en ese café. "Quizá en bicicletear, vamos a ver qué pasa", añadió, insinuando que habrá más actividades juntos en el futuro.

Gabriel Calvo corrige a Keiko Fujimori

Tras las declaraciones de Keiko Fujimori, Gabriel Calvo salió al frente para hacer una pequeña corrección. Aclaró que aún no está divorciado por la ley, sino que actualmente se encuentra soltero. "Antes que nada, yo no soy divorciado por la ley. Estoy soltero, pero no divorciado, quiero aclararlo", señaló.

El actor peruano confirmó que, efectivamente, ambos han quedado en hacer otros planes juntos y agregó detalles sobre su conversación en el programa de cocina. "De hecho, lo de la bicicleta lo había comentado en mi programa de cocina porque ella ha hecho triatlón", dijo.

Así, la declaración de Keiko Fujimori confirma que salió a tomar un café con Gabriel Calvo y la pasó muy bien, dejando claro que ambos son solteros y que este primer encuentro no será el único, pues tienen planeado seguir compartiendo actividades juntos en el futuro cercano.