"¡Fujimori transformó este país!": La ACALORADA discusión entre Aguinaga y Echevarría en el Congreso

En el Pleno del Congreso, durante el debate sobre la situación de inseguridad ciudadana, los congresistas Hamlet Echevarría y Alejandro Aguinaga tuvieron una acalorada discusión al referirse a Alberto Fujimori.

En su intervención, el parlamentario de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, Hamlet Echevarría, comparó la situación que atraviesa en la actualidad en el país con lo que ocurría a fines de los años 90 y arremetió con el líder del fujimorismo.

"Esto me hace recordar a la época de 98,99 y 2000 donde las huelgas se hacían escuchar y lamentablemente su socio del señor Fujimori y la prensa no sacaban nada (...) El primer desleal aquí en el Congreso que blinda a ese señor que regaló el kilómetro cuadrado a Ecuador, ese es traidor (...) ¿No recuerdan las desapariciones forzadas? Cuando se les dice les duele", expresó.

Ante ello, el congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, aseguró que para hablar de Alberto Fujimori "tendrían que hacer enjuagues bucales" y apuntó que el exmandatario "fue el hombre que transformó este país".

Luego, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, exhortó a ambos legisladores a que se tranquilicen y pidió que se lea el reglamento del Legislativo.

Por otro lado, la congresista de Podemos Perú, Ariana Orué, denunció ser víctima de reglaje presuntamente producto de su labor fiscalizadora en el Callao. Según precisó, se ha visto obligada a llevar un chaleco antibalas debido a que teme que atenten contra su vida.

"Yo vivo en un asentamiento humano y, a partir de empezar una fiscalización, vengo siendo víctima de reglaje, lo que no me permite andar sin chaleco antibalas. Antes no me pasaba esto y ahora tengo que andar con mi chaleco antibalas", expresó ante el Pleno.