Galarreta rechaza teoría de fraude electoral y pide prudencia a líderes políticos: "El Perú no puede seguir dividido"

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, pidió prudencia frente a los resultados del proceso electoral y rechazó los discursos políticos que denuncian la existencia de un presunto fraude.

"Los líderes tienen que poner paños fríos, prudencia, responsabilidad en este momento. El Perú no puede seguir dividido y creo que esta situación nos puede dividir más", señaló en referencia al candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

Galarreta rechaza discurso de fraude electoral

Galarreta sostuvo que si bien entiende a los ciudadanos que se encuentran ofuscados por las irregularidades durante el proceso electoral, la teoría del fraude no se sostiene debido a que solo un porcentaje mínimo se vio vulnerado en su derecho al sufragio con la decisión de aumentar el horario de votación.

"No hablamos de un millón y medio ni de quinientos mil. Hablamos de un porcentaje que se ha violentado su derecho y que se tiene que sancionar. Pero de ahí a hablar que se pare el conteo y a decir que hubo fraude, no ayuda", señaló.

En esa línea, el candidato del fujimorismo señaló que los llamados a detener el conteo de votos o incluso de cometer un golpe de Estado resultan contraproducente para un escenario que ya se encuentra bastante polarizado. Ante ello, pidió prudencia y centrarse en debatir sobre la mejor alternativa para el país.

"El debate es cuál de las dos propuestas te da un mejor futuro para el país y más allá salir de este cuestionamiento sobre por qué unos votan así", comentó.

Fujimorismo no descarta alianzas con partidos políticos

Consultado por si el fujimorismo establecerá alianzas con otros partidos políticos de cara a la segunda vuelta, Galarreta no descartó construir lazos con organizaciones con programas políticos similares para así encontrar una "unidad nacional" y continuar con el desarrollo.

Si bien rechazó nexos con aquellos partidos que se encuentran a favor de la instalación de una Asamblea Constituyente y a quienes no quieren "ni ver" a Keiko Fujimori, no descartó tender puentes con los partidos del Buen Gobierno, de Jorge Nieto, y Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, con quienes encuentran puntos en común.

"Creo que con el Buen Gobierno vamos a coincidir en temas macroeconómicos (...) además de Renovación Popular por supuesto. Con los otros grupos de izquierda seguro vamos a coincidir en otros temas de carácter más social hasta de conservadores porque es lo que ha pasado en el Congreso hoy en día", señaló.

En conclusión, Luis Galarreta exigió a los líderes políticos a actuar con prudencia y responsabilidad en estas elecciones.