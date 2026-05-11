Renzo Reggiardo tras pedido al TC por irregularidades en elecciones: "Creemos que debe de emitir un pronunciamiento"

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

Renzo Reggiardo y la Municipalidad de Lima continúan tratando de evitar que se proclamen oficialmente los resultados de la primera vuelta de las elecciones generales del 12 de abril. Esta vez, el alcalde se refirió a la acción competencial presentada ante el Tribunal Constitucional para que se vele por el derecho al voto de miles de ciudadanos que no pudieron hacerlo.

El TC debe pronunciarse por irregularidades en elecciones

"Presentamos una acción competencial que incluyó una medida cautelar ante el TC por, fundamentalmente, un derecho vulnerado que es el derecho al voto que está contemplado en la Constitución y que el Tribunal, como máximo ente intérprete de la Constitución, debe emitir un pronunciamiento producto de esa vulneración a ese derecho elemental", indicó.

"Y en representación de los vecinos de Lima actuando de acuerdo al marco legal, sin vulnerar, en mi condición de alcalde, ninguna norma vinculada a la neutralidad electoral, he actuado y no solo porque se me haya ocurrido sino porque mis atribuciones están contempladas en la ley orgánica de municipalidades"

según indicó, el burgomaestre cuenta con cientos de documentos alcanzados por vecinos que respaldan su pedido y que demostraría que miles de ciudadanos no pudieron votar debido a las irregularidades aquel 12 de abril.

Noticia en desarrollo...