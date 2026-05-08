Rey de España se reúne con el canciller y le expresa su deseo de volver al Perú para la Transmisión del Mando

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos, sostuvo un encuentro con el rey de España, Felipe VI, en el marco de la ceremonia de la Transmisión del Mando de Costa Rica, en la que oficializará a Laura Fernández como mandataria del país centroamericano para el período 2026-2030.

Como se recuerda, en febrero último, la lideresa del Partido Pueblo Soberano fue elegida como segunda presidenta de la historia del país, tras superar en segunda vuelta a Álvaro Ramos.

Revela interés en venir al Perú en julio

De acuerdo con lo señalado por la Cancillería a través de sus plataformas oficiales, el monarca español reveló al integrante del Gabinete Ministerial, su intención de ser parte de las ceremonias de la Transmisión del Mando Supremo 2026 en julio próximo, como parte de su "confianza al proceso democrático" que se viene desarrollando en el Perú.

#NoticiasTorreTagle | El canciller Carlos Pareja conversó con S.M. el Rey Felipe VI en el marco de los actos con motivo de la transmisión del mando en Costa Rica. El Rey mostró su interés por el proceso democrático de nuestro país y expresó su deseo de estar presente en los actos... pic.twitter.com/2jF4MoNB98 — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) May 8, 2026

De concretarse su visita al país para la asunción de la presidencia de quien resulte ganador de la segunda vuelta presidencial, estaría realizando el mismo acto de hace cinco años, cuando el 27 de julio de 2021 se reunió con el entonces electo presidente Pedro Castillo Terrones.

Sobre la última visita de Felipe VI al Perú, se dio en octubre del 2025, más precisamente a la ciudad de Arequipa, como parte del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) y para rendir homenaje al desaparecido premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa.

¿Quién estará a cargo de las ceremonias de Transmisión de Mando?

El pasado 4 de mayo, el Gobierno de José María Balcázar oficializó al funcionario responsable, ante el Estado peruano, de la realización de las ceremonias de la Transmisión del Mando Supremo 2026 y sus eventos conexos, a realizarse los días 27 y 28 de julio.

En ese sentido, quien se encargará de dicha función será el director general de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, embajador en el Servicio Diplomático de la República, Eduardo Miguel Hilarión Pérez del Solar Marcenaro, según la Resolución Ministerial N.º 237-2026-RE.

Como parte de los preparativos para la sucesión constitucional que se concretará el próximo 28 de julio, al embajador se le designaron dos facultades para el cumplimiento del acto protocolar, el cual contará con la presencia y participación de los más altos representantes de los poderes del Estado, presidentes extranjeros y el Cuerpo Diplomático acreditado en el país:

Suscribir convenios de gestión, colaboración, cooperación y/o auspicio o similares, y de ser el caso, sus respectivas adendas, con entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras, y con organizaciones y organismos internacionales, relativos a la realización de las ceremonias de la Transmisión del Mando Supremo 2026. Representar al Ministerio de Relaciones Exteriores ante entidades u organizaciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, para iniciar y/o gestionar procedimientos, trámites, formular solicitudes y/o presentar escritos, formularios o formatos de carácter administrativo relativos a la realización del evento en mención.

Vale mencionar que, el acto fue declarado de interés nacional el pasado 10 de febrero, durante la administración del expresidente José Jerí Oré.