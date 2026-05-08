Congreso: Comisión de Fiscalización cita al ministro de Justicia por conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso aprobó -por mayoría- citar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borja, para este miércoles 13 de mayo, a las 2:00 p.m., a fin de que informe sobre los "criterios utilizados" para la designación de los integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales.

Vale señalar que, la propuesta fue planteada por el congresista Ilich López Ureña (Acción Popular), luego de que el último 5 de mayo se conociera la elección de Lesli Roxana Gonzáles Cabanillas a la comisión que eventualmente podría definir la libertad del expresidente Pedro Castillo Terrones.

Congreso espera respuesta del Gobierno

El grupo de trabajo parlamentario que preside el legislador Elvis Vergara, buscará tener conocimiento sobre la idoneidad de los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales, los procedimientos aplicados para la evaluación de solicitudes y el estado situacional de los expedientes en trámite de la comisión.

El llamamiento al miembro del Gabinete Ministerial se da tras la designación de Lesli Roxana Gonzáles Cabanillas a la mencionada comisión, en reemplazo del actual titular de Comercio Exterior, José Reyes Llanos.

Los cuestionamientos llegaron tras revelarse que la familia de la funcionaria en mención tendría vínculo con Castillo Terrones. Vale mencionar que, Magno García Chávarri, Ivar Calixto Peñafiel y Martín Salgado Arroyo, son los miembros que también conforman la comisión, no ejercen representación y su labor es ad honorem.

Ministerio de Justicia descarta tener trámite para indultar a Pedro Castillo

A través de un nuevo comunicado emitido la tarde de este viernes 8 de mayo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) descartó que tenga pendiente alguna solicitud de indulto presentada a favor del expresidente Pedro Castillo Terrones, sentenciado en noviembre del 2025 a más de 11 años de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión por su intento de golpe de Estado.

En su misiva, la cartera ministerial enfatizó que la fecha no existe trámite alguno, ya que este fue declarado inadmisible por la Comisión de Gracias Presidenciales, a través de su sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 2026.

En ese sentido, puntualizan que, de acuerdo con el Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, "toda solicitud de gracias presidenciales debe reunir la documentación necesaria para su admisibilidad y así iniciar su trámite correspondiente".

Sobre la votación que accede favorablemente al pedido de indulto, el comunicado indica que debe ser unánime por los miembros de la comisión. La respuesta del MINJUSDH nace tras la versión de un presunto favorecimiento del Ejecutivo para concretar la liberación del exjefe de Estado, luego de la designación de Lesli Roxana Gonzáles Cabanillas.

Frente a esta polémica instaurada en un sector de la clase política, desde el Congreso esperan que el ministro de Justicia esclarezca todo lo relacionado a una eventual liberación del expresidente Castillo.