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Cumple condena en Barbadillo

Pedro Castillo: Ministerio de Justicia descarta tener solicitud pendiente de indulto a favor del expresidente

A través de un nuevo comunicado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos descartó que tenga en trámite alguna solicitud de indulto a favor del expresidente Pedro Castillo.

Pedro Castillo cumple condena en penal de Barbadillo.
Pedro Castillo cumple condena en penal de Barbadillo. Difusión

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 08/05/2026

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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) descartó que tenga pendiente alguna solicitud de indulto presentada a favor del expresidente Pedro Castillo Terrones, sentenciado en noviembre del 2025 a más de 11 años de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión por su intento de golpe de Estado

A través de un nuevo comunicado emitido la tarde de este viernes 8 de octubre, la institución gubernamental enfatizó que la fecha no existe trámite alguno, ya que este fue declarado inadmisible por la Comisión de Gracias Presidenciales, a través de su sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 2026. 

Expresidente seguirá cumpliendo condena en el penal de Barbadillo

La cartera ministerial que preside Luis Jiménez Borja se volvió a pronunciar frente a la "información" (que consideran falsa) de un supuesto plan para lograr la libertad del exmandatario, mediante un indulto de tipo común o por razones humanitarias.

En ese sentido, puntualizan que, de acuerdo con el Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, "toda solicitud de gracias presidenciales debe reunir la documentación necesaria para su admisibilidad y así iniciar su trámite correspondiente". 

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Sobre la votación que accede favorablemente al pedido de indulto, la misiva indica que debe ser unánime por los miembros de la comisión. La versión de un presunto favorecimiento del Ejecutivo para concretar la liberación del exjefe de Estado se dio tras la designación de Lesli Roxana Gonzáles Cabanillas, quien su familia tendría vínculo con Castillo Terrones, a la Comisión de Gracias Presidenciales en reemplazo del actual titular del MINJUSDH. 

Vale mencionar que, Magno García Chávarri, Ivar Calixto Peñafiel y Martín Salgado Arroyo, son los miembros que también conforman la comisión, no ejercen representación y su labor es ad honorem.

(Noticia en desarrollo...)

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