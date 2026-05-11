Episodio insólito en pleno vuelo: Un hombre y una mujer son detenidos por intentar tener relaciones en avión

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un hombre y una mujer fueron detenidos por intentar tener relaciones en sus asientos mientras un avión se encontraba en pleno vuelo. La pareja que fue atrapada in fraganti fue acusada por otros pasajeros quienes alertaron de forma inmediata a la tripulación de este episodio insólito.

Detenidos por intentar tener relaciones en avión

La madrugada del último sábado, en las inmediaciones de un avión de la empresa Copa Airlines que aterrizó en Rosario, Argentina, una pareja quedó detenida luego de protagonizar una escena de exhibicionismo. El varón, de 55 años, y una dama, de 60 fueron sorprendidos semidesnudos en sus asientos de la aeronave proveniente de Panamá.

Esta situación fue advertida primero por una pasajera y su nieta, quienes alertaron a la jefa de cabina. La autoridad a bordo elevó un reporte al supervisor de la aerolínea, se entabló comunicación con el Ministerio Público de la Acusación de Rosario, que indicó que se entregue a los acusados a la comisaría de la jurisdicción del aeropuerto internacional.

Frente a ello se dio inicio a la acción penal correspondiente y motivó un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al momento del aterrizaje del vuelo identificado como CM836. Luego, las autoridades realizaron la extracción de fichas y fotografías como parte de las diligencias oficiales. Por último, los pasajeros quedaron bajo custodia policial.

De acuerdo con información oficial, Mauricio C. y Sandra O. no eran pareja. Ambos viven en el centro de Rosario y, según trascendió, se conocieron durante el viaje. Él es arquitecto y jefe de obra, mientras que ella es comerciante y cuidadora.

Mauricio C. y Sandra O. fueron detenidos

¿Qué sanciones enfrentan los pasajeros?

Hay que mencionar que, el Código Aeronáutico de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no cuenta con una norma específica para aquellas personas que intentan tener relaciones sexuales en una aeronave. No obstante, esto viola la norma sobre conducta de pasajeros y dificulta las facultades del comandante para mantener el orden y la seguridad a bordo.

En ese sentido, se estipula que es la autoridad quien puede tomar medidas contra las personas que afecten la seguridad, la disciplina o el normal desarrollo del vuelo. Al respecto, se precisa que en los casos donde existe exhibicionismo, la situación puede derivar en causas contravencionales o penales ajenas al Código Aeronáutico.

Es así que, un hombre y una mujer fueron detenidos por intentar tener relaciones en un vuelo que aterrizó en Rosario, Argentina, finalmente el caso quedó en manos de la comisaría 12° bajo el delito de "exhibiciones obscenas". La justicia provincial tomó intervención de este caso.