19/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de su visita oficial a China, la presidenta Keiko Fujimori Higuchi se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco de su participación en la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

En la previa, la mandataria participió en la suscripción del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Tailandia, el cual permitirá fortalecer las relaciones comerciales y ampliar las oportunidades de acceso de los productos peruanos al mercado del sudeste asiático.

Presidenta reafirma que el Gobierno seguirá impulsando la inversión privada

De acuerdo con lo informado por la Presidencia de la República, la jefa de Estado reafirmó el compromiso de su Gobierno para seguir impulsando la inversión privada, la responsabilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, sustentadas en una deuda pública considerada relativamente baja, elevadas reservas internacionales y un Banco Central de Reserva autónomo.

Asimismo, informó las acciones de preparación del Perú frente a la inminente llegada del fenómeno El Niño y las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo para salvaguardar la seguridad de la población.

Por su parte, Kristalina Georgieva destacó el encuentro con Fujimori Higuchi, reafirmando el compromiso de su institución para coadyuvar a nuestro país frente a la emergencia climatológica en mención.

"El FMI está listo para apoyar políticas que fortalezcan la resiliencia, protejan a las comunidades vulnerables y sostengan el crecimiento", escribió la funcionaria en su cuenta de X.

Kristalina Georgieva / Keiko Fujimori.

Es importante destacar que, nuestro país integra el Fondo Monetario Internacional desde diciembre de 1945 y hasta la fecha ha suscrito 27 acuerdos con la organización que tiene como objetivo promover la estabilidad del sistema monetario internacional y el crecimiento económico de sus Estados miembros.

¿Cómo sigue la agenda de la presidenta en Asia?

Según la agenda oficial de la presidenta, este jueves 19 de noviembre también sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. Además, hará lo propio con el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee.

Posteriormente, las 5:25 p. m. partirá de Shenzhen con destino a Tokio, donde tiene previsto llegar a las 10:00 p. m. al Aeropuerto de Haneda para reunirse el día de mañana, 20 de noviembre, con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

Del mismo modo, se reunirá con el presidente (chairman) de Keidanren, Yoshinobu Tsutsui, a las 5:00 p. m. participará de una reunión con el diputado Yasutoshi Nishimura. Media hora después tendrá un cónclave con Yohei Sasakawa, de la Nippon Foundation. A las 6:00 p. m. se reunirá con la diputada Yuko Obuchi. Finalmente, a las 10:55 p. m. la mandataria partirá del Aeropuerto de Haneda hacia a Perú.

De esta manera, la presidenta Keiko Fujimori continúa llevando a cabo una serie de reuniones del más alto nivel en el continente asiático, a fin de generar mayores inversiones para el Perú.