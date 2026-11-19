19/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una mujer de 29 años fue acribillada a balazos mientras trabajaba en una peluquería ubicada en el distrito de Lince. El ataque fue perpetrado por un sujeto que llegó al establecimiento con un casco de motociclista y disparó contra la trabajadora por la espalda. El crimen quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Asesinan a estilista en plena jornada laboral

El violento hecho ocurrió en la cuadra 2 del jirón Belisario Flores, donde la víctima, identificada como Mayra Alexandra Mucha Lancha, se encontraba realizando sus labores. Según las imágenes de videovigilancia, el atacante, vestido completamente de negro, caminó directamente hacia el salón de belleza antes de abrir fuego.

En la grabación se observa cómo el sujeto se aproxima por detrás a la trabajadora y le dispara en dos oportunidades. Tras cometer el ataque, el hombre escapó del lugar con rumbo desconocido, mientras la mujer quedó gravemente herida dentro de su centro de trabajo.

Hasta la zona llegaron efectivos de la comisaría de Lince para iniciar las diligencias correspondientes. Asimismo, peritos de Criminalística se hicieron presentes para realizar el levantamiento del cuerpo y recoger evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del asesinato e identificar al responsable.

El crimen también generó preocupación entre los trabajadores y vecinos de la zona, quienes manifestaron su temor por el incremento de la inseguridad ciudadana que, según señalaron, afecta al distrito desde hace varios meses.

Una de las vecinas expresó su indignación por los constantes hechos delictivos y cuestionó la falta de medidas efectivas para proteger a la población.

"Escuché, vivo en la esquina, pero es un negocio. Sé que por acá están comenzando a robar de día y de noche. No es posible que un serenazgo pase y diga cuida tu celular, pero ¿mi vida? ¿Qué es eso? Lo que le pido, por favor, que salga el Ejército, porque para mí es más efectivo", indicó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En Lince, una mujer de 29 años que se desempeñaba como trabajadora de una peluquería perdió la vida en el interior de su centro de labores ubicado en la cuadra 2 del jirón Belisario Flores. Las cámaras de seguridad del lugar captaron el preciso momento en que un hombre camina en dirección al establecimiento y abre fuego hasta en dos oportunidades contra la víctima. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Trujillo: asesinan a balazos a taxista mientras permanecía dentro de su vehículo en el distrito de El Porvenir November 20, 2026

Aumento de la inseguridad ciudadana en Lima

La inseguridad ciudadana continúa siendo una de las principales preocupaciones en Lima Metropolitana. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante el semestre febrero-julio de 2026, el 26 % de la población de 15 años a más fue víctima de algún hecho delictivo en Lima Metropolitana y el Callao. Aunque esta cifra disminuyó frente al mismo periodo de 2025 (27,9 %), los índices de criminalidad siguen evidenciando un problema persistente.

Entre los delitos más frecuentes figuran los robos o intentos de robo de dinero, celulares y carteras, que afectaron a 13,1 de cada 100 personas. Asimismo, las amenazas, extorsiones y ataques armados mantienen la preocupación ciudadana y el desafío de fortalecer las estrategias de prevención y seguridad.