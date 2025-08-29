Fiscalía defiende allanamiento a casa de Nicanor Boluarte: "Si el juez lo da, es legal"

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La decisión del Ministerio Público de allanar la casa de Nicanor Boluarte el último miércoles 27 de agosto ha generado gran controversia en el ambiente político nacional. De un lado, la presidenta y los ministros de Estado, alzaron su voz de protesta al considerar que se trataba de una medida desproporcionada y abusiva ya que carecía de cualquier sustento legal.

Otro grupo justificó la misma asegurando que este tipo de intervenciones realizadas por la Fiscalía están facultadas por la ley ya que son claves para recopilar las pistas necesarias en sus investigaciones.

Fiscalía justifica allanamiento a casa de Nicanor Boluarte

A propósito de ello, el fiscal adjunto supremo, Mirko Cano, justificó el allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte en San Borja y explicó las razones para su opinión. En primer lugar, el integrante del Ministerio Público aseguró que dicha intervención se fue planificando desde hace varios meses cuando recibieron los primeros indicios del caso 'Los Waykis'.

A partir de ahí se inició una recopilación exhaustiva de pruebas para construir un caso sólido y este pueda ser llevado ante el Poder Judicial. Seguidamente, aseguro que todos los medios probatorios son revisados por un juez el cual les otorgó el permiso para indagar en la residencia del hermano de Dina Boluarte.

"Esto ha nacido un 14 de marzo y ha ido creciendo, recibiendo investigaciones, actos, ha madurado y se ha presentado un requerimiento ante un juez que evalúa si esto es desproporcionado o no, si cumple con los requisitos que el código procesal nos manda a los fiscales y nos concede el permiso", indicó en un inicio.

#EnVivo



Fiscal adjunto supremo Mirko Cano Gamero: Cuando pedimos un requerimiento de allanamiento e incautación, lo solicitamos a un juez que evalúa si acepta o no. No es que el Ministerio Público saque del bolsillo un conejo y diga vamos a allanar, no es así



Encuentra más... pic.twitter.com/ImqT7PwbSl — Canal N (@canalN_) August 29, 2025

Medida se puede apelar

Seguidamente, el fiscal adjunto indicó que si el investigado no está de acuerdo con el operativo del Ministerio Público puede apelar ante una sala superior donde se decidirá o no la legalidad del mismo.

Por último, Cano aseguró que la medida no es para nada abusiva ya que no han solicitado detenciones preliminares y todo lo realizado es parte del proceso para recabar información clave.

"Entonces ¿Nos hemos equivocado nosotros? ¿El Poder Judicial también? ¿O es una medida legal? Si el juez lo da es legal y en todo caso esto puede ser apelado ante una sala superior que nos dirás si el allanamiento fue correcto o no. Recuerden que solo hemos hecho un allanamiento y no hemos pedido detenciones preliminares", añadió.

De esta manera, el Ministerio Público, a través del fiscal adjunto Mirko Cano, justificó el allanamiento a la casa de Dina Boluarte asegurando que fue absolutamente legal y dentro de sus funciones.