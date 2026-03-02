Voto de confianza: Darwin Espinoza asegura que Podemos Perú respaldará al gabinete Miralles

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Anticipa apoyo al Gabinete Ministerial. En el inicio de la segunda legislatura ordinaria del Periodo Anual de Sesiones 2025-2026, el congresista Darwin Espinoza Vargas anunció que su bancada tiene todo listo para otorgar el voto de investidura al Ejecutivo.

Desde la sede parlamentaria, el legislador de Podemos Perú sostuvo este lunes 2 de marzo que el respaldo al equipo de ministros que lidera Denisse Miralles está asegurado, teniendo en cuenta las votaciones en favor de la elección de José María Balcázar como nuevo presidente del Perú.

"Estoy seguro que así va a ser"

El congresista electo por la región Áncash comentó a Canal N que como bancada todavía no se han reunido con referente al próximo pedido de voto de investidura que solicitará el gobierno de transición. En ese sentido, hizo hincapié en la postura que tendrá el grupo de trabajo que preside José Luna Gálvez.

"Tomando en consideración la votación o la posición que hemos tenido en la elección del nuevo presidente, yo estoy seguro que así va a ser, que Podemos le va a dar la confianza al gabinete que ha asumido", mencionó.

Sobre el respaldo que espera tener el Ejecutivo, la primera ministra confirmó el domingo 1 de marzo que en los próximos días se reunirá con las diferentes bancadas del Parlamento para explicar su propuesta de gobierno, esperando que el resultado de los encuentros puedan ser positivos.

"Las iniciaremos con el presidente del Congreso y después con las fuerzas políticas. Confío en que los congresistas van a poner por delante el interés de todos los peruanos y que no van a condicionar su apoyo", indicó en una entrevista a El Comercio.

Sesión de investidura será el 18 de marzo

Tras una reunión sostenida este lunes 2 de marzo entre el presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), y Denisse Miralles, finalmente quedó confirmada la fecha de la presentación de la Política General del Estado, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de marzo.

"El Gobierno reafirma su firme voluntad de diálogo y coordinación con el Congreso de la República. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que el próximo 18 de marzo se realizará la presentación del Gabinete Ministerial ante el Parlamento, en el marco del proceso constitucional para la solicitud del voto de confianza", señaló la PCM en sus redes sociales.

De acuerdo con el artículo 82 del Reglamento del Congreso, el Ejecutivo logrará el voto de confianza con el respaldo del 50 % más uno de congresistas asistentes al Pleno del Parlamento. No obstante, de no recibir el voto de investidura, el Gabinete Ministerial entra nuevamente en "crisis", obligando al presidente Balcázar a nombrar uno nuevo.

Desde el Congreso ya se comienza a visualizar el respaldo al Gabinete Ministerial, quedando a la espera de las reuniones de la primera ministra con las fuerzas políticas parlamentarias.