Perú Libre sí le daría el voto de confianza a Gabinete de José Balcázar, según Américo Gonza

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Denisse Miralles, flamante jefa del gabinete de José María Balcázar, anunció este lunes 2 de marzo, a través de una conferencia de prensa, que acudirá al Congreso el próximo miércoles 18 para solicitar el ansiado voto de confianza y así continuar con sus funciones de manera oficial.

Otorgarán voto de confianza

En esa misma línea, Exitosa conversó con el integrante de Perú Libre, Américo Gonza, para conocer al detalle su postura ante esta importante cuestión. De inmediato, el Parlamentario dejó en claro que que tanto él como los demás miembros de su bancada le dará el voto de confianza al Consejo de Ministros recientemente conformado.

Según precisó, esto solo será un tema de coherencia ya que fue el partido del lápiz quien propuso a José María Balcázar como presidente en reemplazo de José Jerí. Eso sí, el parlamentario aclaro que nadie de su movimiento le ha pedido nada a cambio al jefe de Estado a cambio de la aprobación.

"Yo considero que sí, sería incoherente proponer una persona y no darle (voto de confianza). Que quede claro que nosotros no le estamos pidiendo nada a cambio, lo hacemos por principios a diferencia de otros partidos que ya sabemos como se han comportado y no solamente con José María Balcázar", indicó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, señaló que ve posible que su bancada le dé el voto de confianza al Gabinete Ministerial del presidente José María Balcázar. Señaló que lo harían por principios pese a los... pic.twitter.com/TUWaJFBv0R — Exitosa Noticias (@exitosape) March 3, 2026

Era la única opción

Respecto a la elección de José Balcázar por encima de María del Carmen Alva, Américo Gonza indicó que para él y su bancada era la única opción elegible que había debido a las circunstancias.

Este aseguró que nadie esperaba que las polémicas protagonizadas por José Jerí lo llevaran a salir del gobierno tras la censura realizada por el Congreso de la República. Por ello, en estos pocos meses indicó que Balcázar era lo más correcto.

"Queda pocos meses y es lo que había en su momento. Nadie pensaba que iba haber un desenlace tan pronto con el señor José Jerí y en Perú Libre, estamos en campaña muchos de ellos y no podíamos asumir esa responsabilidad", agregó.

Es importante precisar que en contraparte con lo expresado por Gonza, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, aseguró que aún no tienen decidido su voto de confianza hasta escuchar a los ministros que integran el gabinete Miralles.

En resumen, el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, aseguró que su bancada si le otorgará el voto de confianza al gabinete de José Balcázar el cual se presentará ante el Congreso el próximo 18 de marzo.