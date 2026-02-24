AFP: Congreso presenta un tercer proyecto para el retiro de hasta 4 UIT de los fondos de pensiones

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El debate sobre un nuevo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) vuelve a instalarse en el Congreso. El parlamentario Alfredo Pariona, integrante de la Bancada Socialista, presentó el tercer proyecto de ley que plantea un noveno retiro extraordinario de los ahorros previsionales, a tan solo un mes de haberse cumplido el plazo para las solicitudes del octavo acceso.

La propuesta, según señala, busca permitir a los afiliados retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 22,000, siguiendo el mismo esquema de los retiros anteriores. Según el congresista, la medida responde a la necesidad de aliviar la situación económica de miles de familias que aún enfrentan dificultades financieras.

Tres iniciativas en paralelo

Con este proyecto, ya son tres las iniciativas que apuntan a un noveno retiro, lo que denota un mensaje cargado de presión para abordar el tema a pocas semanas de la elecciones.

Los anteriores proyectos fueron impulsados por legisladores como Américo Gonza (Perú Libre) y Darwin Espinoza Vargas (Podemos Perú), quienes también argumentaron que los retiros son un mecanismo de apoyo social en medio de la coyuntura económica.

Proyecto para noveno retiro de las AFP - Congresista Pariona.

Presión pese a advertencias

La coincidencia en el monto y la modalidad refleja la presión por mantener esta política, pese a las advertencias de especialistas sobre el impacto que tendrían estos continuos retiros en las pensiones futuras y en la sostenibilidad del sistema privado de pensiones.

Jorge Carrillo, profesor de la Pacífico Business School, advirtió que actualmente, tras los últimos retiros, ya hay más de cuatro millones de afiliados con saldo cero en sus cuentas individuales de la AFP, lo que genera preocupación en torno al futuro de los aportantes cuando deban de jubilarse.

"Hay una buena cantidad de peruanos, cerca de cuatro millones, que tienen cero en sus fondos de pensiones. Con los ocho retiros que ha habido ya no tienen nada para su jubilación y lamentablemente cuando el Congreso ha aprobado estas medidas no ha dado una salida para estas personas. A todos nos gusta recibir plata hoy, pero habría que ver qué estamos guardando para mañana", afirmó Carrillo.

La presentación de un tercer proyecto confirma que el tema será uno de los más sensibles en la agenda económica y política de este año. El Congreso deberá definir si se acumulan las iniciativas en una sola propuesta o si se tramitan por separado.

Más allá de la discusión técnica, el noveno retiro se perfila como una medida con fuerte carga electoral, en un contexto en el que los parlamentarios buscan responder a la presión social y asegurar respaldo político.