Segundo Montalvo asegura que Perú Libre no creía en un triunfo de Balcázar: "Teníamos 11 votos nada más"

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la elección de José María Balcázar, de Perú Libre, como presidente encargado de la República el pasado miércoles, el congresista de su misma bancada, Segundo Montalvo, aseguró que lo presentaron sin la intención ni expectativa de que ganara.

"Perú Libre no pensaba que Balcázar ganaría las elecciones"

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso señaló que la agrupación propuso a Balcázar como una de las opciones para suceder a José Jerí para justificar su voto y no apoyar a otra candidatura.

"Nosotros presentamos al congresista Balcázar pero no con la intención de ganar las elecciones, sino lo que queríamos es demostrarle al pueblo que nosotros vamos a ser firmes, siempre vamos a votar por Perú Libre. Pensábamos en tener 11 votos", reveló.

Montalvo indicó que la presentación del ahora flamante mandatario fue un saludo a la bandera para evitar que sean tildados "de que hemos apoyado, seguramente, a otro candidato". Aseguró que lo hicieron "para marcar la diferencia".

Cuando fue cuestionado sobre la razón del sorpresivo apoyo a Balcázar, el legislador sostuvo que los congresistas "se dieron cuenta de que ya no soportaban el maltrato" de los partidos y bancadas de derecha contra la población.

Segundo Montalvo asegura que Perú Libre rechaza designación de Hernando de Soto como premier de José Balcázar.

"Como el voto fue secreto, tuvieron la oportunidad de apoyar a Balcázar. No tenemos ni idea de quiénes lo apoyaron. Supongo que, por ejempo, parte de Fuerza Popular, parte de Renovación, parte de Alianza Para el Progreso, Podemos Perú y otra bancada", aseveró Montalvo.

Rechazo rotundo a Hernando de Soto

Respecto a la decisión de José María Balcázar de designar a Hernando de Soto como nuevo premier de su Gabinete, quien juramentará este martes 24 de febrero, Segundo Montalvo señaló que Perú Libre rechaza tajantemente la gestión del jefe de Estado.

"Nosotros no somos parte de este gobierno, no estamos de acuerdo con la designación de Hernando de Soto, quien es conocido como un defensor del sistema neoliberal, un sistema que ya fracasó", finalizó.

En entrevista exclusiva para el programa "Hablemos Claro", Balcázar destacó la trayectoria, experiencia y contactos del economista, aseverando que su elección responde a la necesidad de garantizar el modelo económico.

Consultado por Nicolás Lúcar sobre los "criterios" que adoptó para elegir al autor del Misterio del Capital al mando de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el jefe de Estado fue claro en sostener, que necesitaba recurrir "de una de las personalidades más importantes de la economía" para que lo acompañe en su gobierno de transición.