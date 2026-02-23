Presidente José Balcázar sostuvo reunión con titulares de JNE, ONPE y Reniec por las Elecciones 2026

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José María Balcázar, sostuvo una reunión con la ministra de Economía y Finanzas, Denisee Miralles, junto con los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La reunión tuvo como tema principal la asignación de presupuesto adicional para las elecciones generales 2026 a realizarse el próximo 12 de abril.

Presidente se reúne con titulares del JNE, ONPE, Reniec

El presidente José Balcázar se reunió con los titulares de los organismos electorales con miras a las próximas elecciones del 12 de abril. El encuentro se dio este lunes 23 de febrero en Palacio de Gobierno.

A menos de dos meses de las elecciones, el reciente presidente electo buscaría garantizar la realización de los comicios y la transición de gobierno democrática. Para ello, reunió a los titulares de las entidades electorales: Roberto Burneo de la JNE, Piero Corvetto de la ONPE y Carmen Velarde Koechlin de la Reniec.

Además, se contó con la participación de la ministra de Economía (MEF), Denisse Miralles, quien continúa ejerciendo la labor ministerial tras la censura del expresidente José Jerí. La elección del titular de esta cartera se confirmaría tras la elección del gabinete del nuevo presidente, José María Balcázar.

El presidente José María Balcázar, junto a la ministra del @MEF_Peru , sostuvieron una reunión con los titulares del @JNE_Peru , @ONPE_oficial y @ReniecPeru para atender la asignación de S/ 588 millones para ONPE y S/ 114 millones para JNE como presupuesto adicional para... pic.twitter.com/dTh1ta8jJD — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 23, 2026

Durante la reunión, Presidencia informó que se atendió la asignación de 588 millones de soles para la ONPE, mientras que para la JNE se destinó 114 millones de soles. Ambas cifras representan un presupuesto adicional solicitadas por estas entidades.

Balcázar anunció que garantizaría elecciones

Tras asumir el cargo de presidente encargado de la República, José Balcázar, anunció que garantizaría elecciones libres para el próximo 12 de abril, tal como lo indicó durante su primer mensaje como jefe de Estado.

"Primero, garantizar al pueblo del Perú que va a haber una transición democrática y electoral pacífica, transparente, que no haya ningún tipo de duda en las elecciones", comentó durante su discurso el último 18 de febrero.

Recientemente, anunció que designó como el presidente del Consejo de Ministros (PCM) de su gobierno a Hernando de Soto. En entrevista con Exitosa, indicó que este martes 24 de febrero se dará la juramentación de todo su Gabinete Ministerial.

El presidente de la República, José María Balcázar, se reunió con los titulares del JNE, ONPE y Reniec, con el fin de garantizar las elecciones generales del 2026 como indicó el jefe de Estado.