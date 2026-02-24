Defensor del Pueblo es denunciado constitucionalmente por Ruth Luque: "Ha desnaturalizado el mandato"

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Ruth Luque Ibarra (Bloque Democrático Popular) presentó una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, por su intervención en la demanda que presentó Daniel Urresti para anular su condena de 12 años de cárcel por el caso 'Bustíos'.

Como se recuerda, en diciembre del 2025, el Tribunal Constitucional (TC) incorporó como amicus curiae al titular de la Defensoría, bajo su solicitud, porque consideró que en el marco del caso 'Bustíos' se produjeron "violaciones a los principios de orden constitucional" en contra del también exministro del Interior.

Cuestiona participación de Josué Gutiérrez

Para la legisladora, el defensor del Pueblo "ha desnaturalizado" el mandato que le fuera conferido para liderar su institución, al ser parte de un proceso que terminó por ordenar la excarcelación de Urresti, quien en 2023, había sido condenado como coautor del delito de homicidio contra la vida del periodista Hugo Bustíos. Así como, del delito de tentativa de homicidio, en agravio de Eduardo Rojas.

Es importante mencionar, que el amicus curiae (amigo de la Corte) permite que terceros ajenos a un proceso, ofrezcan opiniones de trascendencia para la solución de un caso sometido a conocimiento judicial, justificando su interés en su resolución final. Este accionar realizado por Josué Gutiérrez, es la causa por la cual la congresista ha presentado su acusación.

(Noticia en desarrollo...)