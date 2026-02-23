Vladimir Cerrón insiste en participar virtualmente en el debate presidencial: "No es un concurso de belleza"

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, volvió a cuestionar las reglas fijadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el debate presidencial de las Elecciones Generales 2026. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el líder del partido del lápiz insistió en que el debate debería permitir modalidades alternativas, insistiendo en que pueda presentarse de manera virtual.

"No es un concurso de belleza, porque de ser así perdería por walkover", escribió Cerrón

Líder de Perú Libre exige que se le deje participar a través se su candidato vicepresidencial.

La exigencia del JNE

Cabe recordar que esta tarde, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, ya había aclarado que la participación en el debate es obligatoriamente presencial y que no se admiten reemplazos por vicepresidentes. La medida busca garantizar igualdad de condiciones y transparencia entre los 36 candidatos que participarán en las jornadas programadas para fines de marzo.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, confirmó que los debates presidencias solo se realizarán de forma presencial. De esta manera, Vladimir Cerrón tendría que abandonar la clandestinidad si quiere participar de la... pic.twitter.com/opGGT0PzHA — Exitosa Noticias (@exitosape) February 23, 2026

En días anteriores, Cerrón calificó como un "precedente nefasto" que se le impida participar de manera virtual, alegando que el pueblo tiene derecho a conocer sus propuestas.

Su defensa legal, encabezada por Humberto Abanto, presentó un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional para intentar anular la orden de prisión preventiva de 24 meses que pesa sobre él por presunta organización criminal y lavado de activos en el caso "Los Dinámicos del Centro".

Su madre, Bertha Rojas, candidata a la segunda vicepresidencia, también pidió públicamente que se levante la medida para que pueda continuar con la campaña.

Impedir a Perú Libre participar en el debate convocado por el JNE genera un precedente nefasto en la era de la democracia digital. El pueblo tiene el derecho a conocer nuestras propuestas. pic.twitter.com/TTSLzT2Kn6 — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) February 16, 2026

Cerrón permanece en la clandestinidad desde que se dictó la prisión preventiva en su contra. La Fiscalía lo señala como presunto líder de una red que habría usado dinero ilícito para financiar campañas y adquirir bienes. Pese a ello, participa de manera virtual en entrevistas y actividades de su partido, mientras la Policía mantiene la orden de captura.

El nuevo post de Cerrón refuerza su estrategia de cuestionar las reglas del debate y trasladar la discusión hacia un plano simbólico, presentándose como víctima de un sistema que lo excluye. Sin embargo, la postura del JNE es firme: la presencialidad es obligatoria y no habrá excepciones.

La tensión entre la exigencia institucional y la situación judicial de Cerrón marca un escenario en el que Perú Libre podría quedar sin representación en el debate del 24 de marzo, fecha que le corresponde según el cronograma oficial.