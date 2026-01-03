Gobierno peruano anuncia "medidas de restricción" para venezolanos ligados al régimen de Nicolás Maduro

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio del Interior (Mininter) informó mediante un comunicado que se activarán "medidas de restricción" para impedir el ingreso de ciudadanos venezolanos que estén ligados al régimen de Nicolás Maduro y que intenten ingresar al territorio peruano con el fin de "evadir la justicia".

Este anuncio se enmarca como parte de las "nuevas medidas migratorias" tras la intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano durante la madrugada del 3 de enero.

Restricción contra funcionarios ligados al régimen

El Gobierno ha anunciado como nueva medida migratoria el impedir el ingreso de funcionarios ligados al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como medida adoptada por el Mininter.

Esta disposición se llevará a cabo a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES) y en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP). La nueva política migratoria del Estado peruano comenzará a regir a partir de la presente fecha, sábado 3 de enero del 2026.

De esta manera, se precisa que una de las nuevas medidas migratorias están enfocadas para "personas extranjeras de nacionalidad venezolana que estén relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro"

"Se adoptarán las medidas de restricción de ingreso al país conforme al libre ejercicio de nuestra soberanía en pro del orden interno y seguridad nacional, respecto a las personas que han sido sancionadas, con el fin de impedir que utilicen al Perú para evadir la justicia".

Comunicado del Mininter sobre situación venezolana en el país

Noticia en desarrollo...