Ollanta Humala rechaza ataque de EE.UU. a Venezuela: "No existe en esto un punto medio"

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso, emitió un comunicado a través de su cuenta en Facebook donde expresó su rechazo por la intervención militar de Estados Unidos hacia el territorio Venezolano que dio con la captura de Nicolás Maduro.

Precisó que detrás del ataque existe la "necesidad" del país encabezado por Donald Trump de obtener el petróleo de Venezuela. "Destruyen todo por lo que han luchado los propios venezolanos", precisó.

Ollanta Humala rechazó ataque estadounidense

Desde el penal de Barbadillo, el expresidente Ollanta Humala calificó el accionar militar de Estados Unidos como una intervención que merece rechazo "por todas las fuerzas en el mundo".

Según indicó Humala, se trata de un tipo de intervención militar hacia un país soberano por lo que no es admisible tener "un punto medio" en este tipo de cuestionamientos. En ese sentido, citó a los convenios internacionales y el derecho internacional donde no se admite la intervención en otras repúblicas.

"La necesidad de Estados Unidos de conseguir el petróleo de Venezuela, destruyen todo por lo que han luchado los propios venezolanos", agregó en su comunicado. Este fue dictado a través de vía telefónica.

Ollanta rechaza ataque de EE.UU. a Venezuela

De acuerdo a su postura, la región sudamericana y el mundo, si "no es firme contra esta invasión militar" entonces el mundo volvería a ser "unipolar y a la barbarie", indicó.

Con ello, Humala Tasso dio a conocer su rechazo frente al despliegue militar estadounidense que fue encabezado por el presidente Donald Trump y dirigido por comandos de élite de la Fuerza Delta del Ejército.

Relación de Ollanta con el régimen chavista

La relación del expresidente Ollanta Humala cuenta con precedentes con el régimen chavista, principalmente, con el expresidente Hugo Chávez.

Al expresidente peruano se le acusa de haber recibido financiamiento ilegal por parte del gobierno venezolano hacia campañas políticas de izquierda en la región. Dentro de ellas, se encontraría la del exmandatario Humala.

Tal información habría sido proporcionada por el exjefe de inteligencia de Hugo Chávez, Hugo Armando Carvajal, conocido como "El Pollo", quien habría decidido colaborar con la justicia de Estados Unidos para evitar una condena de cadena perpetua.

Entre otros mandatarios de la región figuran Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay y Gustavo Petro en Colombia.

Actualmente, el expresidente cumple condena por el delito de lavado de activos agravado por los aportes ilícitos de Odebrecht y del gobierno de Hugo Chávez. El exmandatario fue sentenciado a 15 años de prisión por tal delito.

Durante el cumplimiento de su condena, el expresidente Ollanta Humala rechazó el ataque militar de Estados Unidos hacia Venezuela y precisó que no se puede tener "puntos medios" en este tipo de intervención.