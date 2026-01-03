RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
¡Se pronunció!

José Jerí sobre captura de Nicolás Maduro: "Venezuela inicia una nueva era de democracia y libertad"

José Jerí consideró que la captura de Nicolás Madura representa una nueva etapa de democracia y libertad para Venezuela. Además, se comprometió a brindar apoyo de los venezolanos a su país.

José Jerí reacciona a captura de Nicolás Maduro
José Jerí reacciona a captura de Nicolás Maduro (Composición Exitosa)

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 03/01/2026

Síguenos en Google News Google News

El presidente José Jerí se pronunció tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, señaló que el país vivirá una etapa de democracia y libertad. 

Apoyará a venezolanos en Perú

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó que espera que Venezuela recupere el orden interno con su presidente legítimo junto a quienes lucharon por la liberación del país. 

"Nuestra región también tiene la posibilidad de recuperar su seguridad e iniciar una época de prosperidad. Desde hoy muchas familias podrán reencontrarse en su país por eso daremos las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratoria", informó. 

Explicó que aunque se compromete a apoyar en el traslado de los venezolanos, ilegales o legales, a su país de origen, ha optado por ordenar el refuerzo de la seguridad fronteriza con el fin de garantizar la tranquilidad y el respeto de los procedimientos. 

María Corina Machado tras captura de Nicolás Maduro: "Venezolanos, llegó la hora de la libertad"
Lee también

María Corina Machado tras captura de Nicolás Maduro: "Venezolanos, llegó la hora de la libertad"

Noticia en desarrollo...

 

Edmundo González lanza mensaje sobre el futuro de Venezuela: "Estamos listos para la gran operación"
Lee también

Edmundo González lanza mensaje sobre el futuro de Venezuela: "Estamos listos para la gran operación"

Perú tras ataque de EE. UU. en Venezuela: "El gobierno ilegítimo de Maduro violó los derechos del pueblo venezolano"
Lee también

Perú tras ataque de EE. UU. en Venezuela: "El gobierno ilegítimo de Maduro violó los derechos del pueblo venezolano"

Temas relacionados captura Estados Unidos José Jerí Nicolás Maduro Venezuela

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA