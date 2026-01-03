José Jerí sobre captura de Nicolás Maduro: "Venezuela inicia una nueva era de democracia y libertad"

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí se pronunció tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, señaló que el país vivirá una etapa de democracia y libertad.

Apoyará a venezolanos en Perú

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó que espera que Venezuela recupere el orden interno con su presidente legítimo junto a quienes lucharon por la liberación del país.

"Nuestra región también tiene la posibilidad de recuperar su seguridad e iniciar una época de prosperidad. Desde hoy muchas familias podrán reencontrarse en su país por eso daremos las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratoria", informó.

Explicó que aunque se compromete a apoyar en el traslado de los venezolanos, ilegales o legales, a su país de origen, ha optado por ordenar el refuerzo de la seguridad fronteriza con el fin de garantizar la tranquilidad y el respeto de los procedimientos.

Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad. Que pronto se recupere el orden interno con su legítimo presidente y quienes lucharon por este momento. Nuestra región también tiene la posibilidad de recuperar su seguridad e iniciar una época de prosperidad.

