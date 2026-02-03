Ciro Castillo insistirá en retomar funciones de gobernador: HOY acudirá nuevamente a sede del GORE Callao

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ciro Castillo, gobernador regional del Callao, anunció que volverá acudir este martes 3 de febrero a la sede del Gobierno Regional del Callao para retomar funciones tras la anulación de la prisión preventiva en su contra.

Buscará apoyo de la Fiscalía

En entrevista para Canal N, Castillo reveló que insistirá con retomar el cargo de gobernador regional del Callao tras el levantamiento de la prisión preventiva y aseguró que pedirá apoyo de la PNP y la Fiscalía para que no impidan su ingreso.

"Efectivamente, voy a insistir y mi abogado, yo soy médico no tengo mucho conocimiento jurídico, solamente legal, seguramente va a tomar las medidas del caso y las que correspondan frente a las irregularidades, si son o no son delitos que se están cometiendo. (...) Mañana (hoy), tengo que ir premunido de lo que la ley y de lo que nuestra Constitución nos ha dado, premunido de la Fiscalía", declaró.

Indicó que el último lunes 2 de febrero en su intento por retomar sus funciones estuvo acompañado por personal de la Fiscalía de prevención del delito, pero según le indicaron, luego de que no le permitieran el ingreso a la sede principal del Primer Puerto, ya habría delito por lo que ahora corresponde acudir con la Fiscalía de flagrancia.

"[Hoy] voy a insistir, voy a buscar a la fiscal con mi abogado obviamente, para que con la fiscal de flagrancia vayamos con la policía que nos tiene que resguardar para que se cumpla la ley y eso es todo", explicó.

El gobernador regional del Callao defendió su cargo pese a ser investigado por el caso 'Los Socios del Gore Callao', pues recuerda haber sido elegido popularmente por la población chalaca, por lo que insistió que lo correcto es retomar el cargo, pues sostiene que Edita Vargas solo es la encargada del Gobierno Regional.

Denunciará a Edita Vargas

El gobernador regional del Callao esperó más de una hora que se le permita el ingreso a la sede, aunque en cierto momento se le informó que podría ingresar solo un vehículo con permiso del Consejo Regional, esto no sucedió.

Mientras tanto, su defensa legal brindó declaraciones a la prensa en las que, en principio resaltó que a lo largo de la decisión judicial no se utilizó la expresión "prófugo" contra su representado. Asimismo, sostuvo que la aparición de Castillo como titular elimina la suplencia de Vargas.

"Vamos a tener que denunciar a ella (Edita Vargas) y a los cómplices de este delito, que además es un delito de usurpación de funciones, es un delito de violencia y resistencia a la autoridad contra el gobernador regional. Tiene que quedar claro además, que hubo un situación de hecho que estableció la ausencia del gobernado y que esa situación de hecho ha sido revertida por la decisión de Sala Penal de Apelaciones", indicó.

