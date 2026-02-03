Edita Vargas asegura que respetará si el Consejo Regional decide retornar a Ciro Castillo como gobernador

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Edita Vargas, gobernadora regional del Callao interina, se refirió a la intensión de Ciro Castillo por retomar el cargo y aseguró que si el Consejo Regional decide reponerlo en funciones, acatará la medida institucional.

"Es un peligro"

En diálogo con Canal N, Edita Vargas decidió brindar más declaraciones luego que el último lunes 2 de febrero Ciro Castillo intentara ingresar a la sede del GORE Callao para retomar el cargo de gobernador regional, sin éxito, pues no le permitieron la entrada. Al respecto, señaló que se continúa esperando una sesión del Consejo Regional para que tomen una decisión.

"Quien les habla no tiene fines políticos, lo único que espero es que la población chalaca se sienta satisfecha con las autoridades que han elegido. A mi no se me dio la oportunidad, fue un combinado de piedras hasta el día 15 de diciembre, día que tuve la oportunidad y desde el primer día he ejecutado diferentes acciones", señaló.

Explicó que el Consejo le entregó un documento en el que el día jueves 29 de enero se comprometían a realizar una sesión para decidir si ella debía continuar en la gobernación, sin embargo, a falta de decisión continúa en el cargo, debido a que no puede estar sin titular. Sin embargo, aseguró que de decidir el retorno de Ciro Castillo respetará la decisión. Asimismo, expresó que sería "un peligro" el retorno de Castillo a la institución.

"Claro que si la voy a cumplir, porque hay una responsabilidad penal, jurídica, en relación a ello, porque dentro dentro del Gobierno Regional tenemos documentación importante en todas las gerencias, porque existen irregularidades, si es que regresa se van a desaparecer y hay un riesgo enorme de que la información desaparezca", indicó.

Denunciará a Edita Vargas

El gobernador regional del Callao esperó más de una hora que se le permita el ingreso a la sede, aunque en cierto momento se le informó que podría ingresar solo un vehículo con permiso del Consejo Regional, esto no sucedió.

"La ley prevé una situación que se llama de pleno derecho, es decir, la aparición del titular elimina inmediatamente la suplencia. La ley no establece un plazo distinto de 180 días", señaló.

Asimismo, denunció que una instalación pública esté cerrada para el acceso de todo el mundo, no solo para Ciro Castillo y descartó que se fuerce el ingreso.

"Vamos a tener que denunciar a ella (Edita Vargas) y a los cómplices de este delito, que además es un delito de usurpación de funciones, es un delito de violencia y resistencia a la autoridad contra el gobernador regional. Tiene que quedar claro además, que hubo un situación de hecho que estableció la ausencia del gobernado y que esa situación de hecho ha sido revertida por la decisión de Sala Penal de Apelaciones", indicó.

Es tras ello que Edita Vargas indicó que si permitiría el retorno de Ciro Castillo como gobernador regional del Callao si el Consejo Regional lo decide así, por lo que respetaría la medida dictada a favor de Castillo.