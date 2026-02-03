Gobierno de José Jerí evalúa tomar acciones legales tras revelarse las contrataciones de cinco allegadas al presidente

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

A más de 48 horas de haberse revelado la contratación de cinco mujeres en diferentes entidades del Estado, luego de haberse reunido con el presidente José Jerí en Palacio de Gobierno en altas horas de la noche, desde la Presidencia de la República descartaron que los vínculos contractuales hayan sido por encima de lo que exige la ley.

Mediante un comunicado oficial emitido este martes 3 de febrero, a través de sus plataformas oficiales, desde el Ejecutivo respaldaron a las féminas implicadas, calificando de "tendencioso y mal intencionado" los informes periodísticos que hicieron público sus órdenes de servicio.

(Noticia en desarrollo....)