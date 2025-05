Gustavo Adrianzén: José Luna asegura que ya tienen los votos suficientes para censurar al premier

En entrevista con Exitosa, el congresista de Podemos Perú, José Luna, aseguró que su bancada ya cuenta con 66 votos para aprobar la moción de censura contra el premier Gustavo Adrianzén.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el parlamentario indicó que el presidente del Consejo de Ministros no ha mostrado resultados considerables tras más de un año en el cargo. Luna asegura que su cambio es "urgente".

Luna aseguró que esta es la última oportunidad de la presidenta Dina Boluarte para que cambie su Gabinete Ministerial y coloque funcionarios "con inteligencia de parar los crímenes". Según el congresista, si la mandataria no cumple con ella, se debe de promover su destitución del cargo.

El parlamentario señaló que la jefa de Estado debe de encargarse de buscar a profesionales que cuenten con formación que los capacite para formar parte de los ministerios. Además, destacó que se necesita un trabajo conjunto entre las diferentes carteras del Gobierno.

"Si no tomamos acción y no aprovechamos la oportunidad que tiene el Perú (...), y no ponemos a un Gobierno de verdad, con mentalidad mucho más grande, definitivamente no vamos a poder crecer", manifestó.