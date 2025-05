Gustavo Adrianzén: Presentan cuatro mociones de censura contra el premier de Dina Boluarte

06/05/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se encuentra en el centro de una creciente crisis política luego de que el Congreso de la República presentara cuatro mociones de censura en su contra.

La controversia se desató tras sus declaraciones del 30 de abril, en las que negó públicamente el secuestro de trece mineros en Pataz (La Libertad). Cinco días después, los trabajadores fueron encontrados sin vida y con signos de tortura.

La primera moción de censura fue presentada el 4 de mayo y, en las horas siguientes, se sumaron otras tres, reflejando un creciente descontento entre diversas bancadas parlamentarias.

¿Qué bancadas respaldan la censura?

No obstante, las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Somos Perú y Alianza para el Progreso aún no han fijado una postura oficial. Aunque no han firmado las mociones, sus voceros no descartan sumarse en caso de un consenso partidario.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció este lunes 5 de mayo sobre la moción de censura presentada en el Congreso contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, a raíz del asesinato de 13 trabajadores mineros ocurrido en Pataz, La Libertad.

Durante una conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno, la mandataria calificó como inadecuado el intento de destituir al premier y afirmó que esa acción no contribuiría a resolver el grave problema de criminalidad en la zona.

¿Cuáles son los argumentos contra Adrianzén?

El principal punto de cuestionamiento es su gestión frente a la tragedia de Pataz. Según las denuncias, la alerta sobre el secuestro fue emitida el 29 de abril en horas de la noche, pero Adrianzén negó públicamente su existencia al día siguiente, lo que generó fuertes críticas de los familiares de las víctimas.

Además, las mociones también cuestionan su respaldo al exministro del Interior, Juan José Santiváñez; el aumento de la criminalidad, la intoxicación de escolares del programa Waki Mikuna, la limitada respuesta al derrame de petróleo en Ventanilla; el apoyo económico a PetroPerú; y la falta de pronunciamiento frente al presunto uso indebido de datos por parte del Mininter.

Con al menos dos mociones ya admitidas a trámite y una tercera en curso, el Congreso avanza hacia un posible voto de censura contra el premier Adrianzén. Mientras tanto, el Ejecutivo, encabezado por la presidenta Dina Boluarte, continúa respaldándolo y minimiza el impacto de las iniciativas parlamentarias. El desenlace dependerá de si las mociones logran los 66 votos necesarios para concretar su salida.