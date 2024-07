Hernando de Soto sobre candidatura presidencial de Alberto Fujimori: "En la final, yo sería el más joven"

La oficialización de la candidatura de Alberto Fujimori para las elecciones presidencial del 2026 ha generado una serie de críticas y tomó por sorpresa a varias figuras de la arena política. En especial, aquellos que comparten el deseo por ocupar el asiento presidencial como Hernando de Soto.

En entrevista para Canal N, el ahora miembro del partido 'Progresemos' manifestó su sorpresa con el anuncio realizado por Keiko Fujimori y decidió bromear con la idea de una 'final' electoral entre el expresidente y su persona.

"No he tenido tiempo de reflexionarlo, pero la primera cosa que me viene a la cabeza -tómenlo con sentido de humor- es que si yo fuera confrontarme con Alberto (Fujimori) en la final, yo sería el candidato más joven de lejos", declaró para el medio local.